Erstmals im Streaming-Abo: Dieser Horror-Film legt über 100 Jahre alten Klassiker mit atemberaubenden Bildern neu auf

Mit unserem heutigen Streaming-Tipp wird es brandneu und absolut klassisch zugleich. Freut euch auf eine kleine Zeitreise zurück zu den Wurzeln des Horror-Kinos.

Der Schatten langer, viel zu langer Finger streckt sich quälend langsam über die Leinwand. Sie laufen in scharfen Klauen aus. Nichts an dieser Hand ist menschlich. Alles daran ist unheimlich. Ein Bild, das sich ins kollektive Gedächtnis des Horror-Kinos brennen sollte. Ein Bild, dem man besser ordentlich gerecht wird, wenn man es neu auflegen will.

Robert Eggers hat in den letzten Jahren mehrfach bewiesen, wie fantastisch er sich auf historischen Horror versteht und wie gut er Schrecken auf Film bannen kann. Umso perfekter eignet er sich als der Regisseur, der mit Nosferatu – Der Untote einen über 100 Jahre alten Ultra-Klassiker der Horror-Geschichte in seinem Stil neu verfilmt. Das atemberaubende Ergebnis könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

Streaming-Tipp bei WOW: In Nosferatu – Der Untote sucht ein uraltes Monstrum Europa heim

Das Eheglück des jungen Pärchens Thomas (Nicholas Hoult) und Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) scheint perfekt. Frisch verheiratet, finanziell sicher, von allen beneidet. Als Thomas einen Auftrag annimmt, einem im tiefsten Osteuropa ansässigen Klienten zu helfen, bekniet Ellen ihn, nicht zu fahren. Ihre Albträume haben ihr böses über diese Reise verraten. Thomas tut sie als Fantastereien ab und macht sich auf den Weg.

Wie verhängnisvoll diese Entscheidung wirklich war, findet er erst heraus, als es zu spät ist. Graf Orlok (Bill Skarsgård) entpuppt sich als unheimliche Präsenz, sein Schloss als albtraumhaftes Gefängnis. Als Thomas es nach unsagbaren Erlebnissen endlich in die Freiheit schafft, bleibt ihm der Graf auf den Fersen.

Bis nach Deutschland verfolgt er ihn. Doch er hat es nicht nur auf Thomas abgesehen. Es scheint eine tiefe Verbindung zu Ellen zu geben. Während die Stadt um sie herum im Chaos versinkt, hoffen die Hutters auf die Hilfe des einzigen Menschen, der sich mit diesem Monstrum auszukennen scheint: Professor Albin Eberhart von Franz (Willem Dafoe).

Robert Eggers’ Nosferatu begeistert mit unglaublichen Bildern und perfekter Horror-Atmosphäre

Nach 103 Jahren kehrt der ehemals von Max Schreck verkörperte und von F.W. Murnau verfilmte Nosferatu zurück. Eine Schreckgestalt, die das Horror-Kino prägte wie kaum eine andere. Wer in die Fußstapfen Murnaus treten will, muss also viel Selbstvertrauen und künstlerisches Talent mitbringen. Glücklicherweise besitzt Eggers davon mehr als genug.

Mit ausnahmslos jeder Einstellung, jedem Bild und Schnitt verdichtet Eggers die Atmosphäre seiner Neuinterpretation. Keine Figur ist zufällig positioniert, jede Kerze ist bewusst platziert. So können wir uns vor jedem kriechenden Schatten fürchten – und vor dem, was darin lauert. Nosferatu ist der Archetyp des filmischen Grauens, der jederzeit zuschlagen kann. Und genau das wird uns beim Zuschauen ständig bewusst.

Zugleich überträgt sich die nackte Angst der grandios gespielten Figuren nahtlos auf uns. Nosferatu ist wunderschön inszeniert, wunderschön gespielt, und trotzdem zögert Eggers nie, absolut widerwärtig, grauenhaft hässlich zu werden. Der Film ist konzentrierter Gothic-Horror, der seinem uralten Vorfahren absolut gerecht wird.

Wer sich mal wieder so richtig altmodisch gruseln will, kann Nosferatu ab heute im Abo bei Skys Streaming-Dienst WOW erleben.

