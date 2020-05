ES 1 & 2 jetzt bei Amazon: Streamt die komplette Horror-Saga

Bei Amazon steht ein Horror-Epos im Mammut-Format bereit: Ihr könnt Es und Es 2 streamen und dabei beide nacheinander gucken. Eine außergewöhnliche Erfahrung.

Wer Lust auf einen seeehr langen Horrorabend hat, kann jetzt Es und ES Kapitel 2 bei Amazon und anderen Streaminganbietern im Doppelpack schauen. Das lohnt sich bei der Stephen King-Verfilmung besonders. Warum, das erkläre ich euch hier.

Es und Es im Doppelpack bei Amazon

Darum lohnt sich der Horror-Marathon mit Es und Es 2

Es und Es 2 erschienen im Abstand von 2 Jahren in den Kinos, basieren aber beide auf dem selben Buch von Stephen King, in dem der Horrorclown Pennywise die Bewohner der Kleinstadt Derry terrorisiert. Die Geschichte zieht sich über einen Zeitraum von etwa 27 Jahren und wird auf zwei Zeitebenen erzählt:

Die Zeitebene der Kinder in Teil 1 (80er Jahre)

Die Zeitebenen der Erwachsenen in Teil 2 (2010er Jahre)

Wie gut ist das ES-Finale: Wir besprechen den Horror-Film

ES Kapitel 2 | Wie gut ist das Finale von Pennywise? Wir sprechen über ES 2

Stephen King schildert die Ereignisse parallel, wir befinden uns im Roman mal in der Zeit der Kinder, dann wieder in der Zeit der Erwachsenen. Die Filme entschieden sich für eine Trennung der Zeitlinien. Die Geschichten folgen also direkt aufeinander. In Teil 2 sehen wir die gealterten Kinder von erwachsenen Schauspielern verkörpert wieder. Ein beeindruckender Effekt.

Es und Es 2 bei Amazon: Eine außergewöhnliche Horrorreise steht euch bevor

Daraus ergibt sich ein schweres Horror-Epos im Mammut-Format. Der Roman von King umfasst in der Taschenbuchversion 1500 Seiten. Die Filme versuchen da mitzuhalten. Wenn ihr beide Teile nacheinander schaut, seid ihr damit ganze 5 Stunden beschäftigt. Auf diese Horrorreise zusammen mit dem Club der Verlierer müsst ihr euch ganz einlassen.

Schaut die Trailer zu Es und Es 2

ES - Trailer 3 (Deutsch) HD

IT 2 - Trailer 2 (English) HD

Tatsächlich dachte Regisseur Andy Muschietti bereits darüber nach, beide Teile zu einem Supercut zusammenzufassen, eine Es-XXL-Version. Das bedeutet: eine fünfstündige Mega-Version von Es, die genauso aufgebaut ist wie Stephen Kings Roman, also in Rückblenden erzählt und nicht chronologisch.

Ob wir diese Version irgendwann sehen werden, ist unklar. Bis dahin reicht auch das Double-Feature mit beiden Filmen nacheinander.

Podcast für Amazon-Streamer: Die besten Tipps zu Coronazeiten

Im Podcast-Crossover von Moviepilots Streamgestöber und den Serienjunkies - auch bei Spotify - reden Andrea, Jenny und Hanna über ihre Streaming-Tipps zu Coronazeiten bei Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.:

Wir sind von Tales From the Loop bis Community mit Science-Fiction, Comedy-, Horror-, Zeichentrick-, Doku- und RomCom-Tipps ausgestattet und schauen darauf, wie sich unser eigener Serien- und Filmkonsum durch die Coronakrise verändert hat.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr Lust auf Es im Doppelpack?