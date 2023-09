Es gibt ein alternatives Harry Potter-Ende, das alles auf den Kopf stellt: Draco Malfoy wird darin zum Retter der Welt

Jeder Harry Potter-Fan weiß, wie die Filme mit der Schlacht von Hogwarts enden. Doch Draco-Darsteller Tom Felton verrät, dass das große Finale gegen Voldemort fast ganz anders abgelaufen wäre.

In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 kommt es in Hogwarts nach 8 Filmen zum großen Showdown zwischen Harry und Voldemort. Am Ende siegt das Gute über das Böse und der Junge, der überlebte, vernichtet den Dunklen Lord. Doch offenbar wurde auch eine alternative Version des Harry Potter-Endes gedreht wurde, in der ausgerechnet Harrys Erzfeind Draco Malfoy ihn zum Sieg verhilft. Tom Felton schildert seinen verblüffenden Weltretter-Moment.

Zauberstab-Wurf: Draco Malfoy rettet Harry Potter und damit die Welt

In seinem autobiografischen Buch Jenseits der Magie * beschreibt Draco-Darsteller Tom Felton sein Erwachsenwerden in der Filmwelt und legt dabei mit vielen Anekdoten einen starken Fokus auf die Dreharbeiten zu den Harry Potter-Filmen. Im 23. Kapitel der Zauberer-Biografie macht der Star dann eine verblüffende Enthüllung : Offenbar gab es eine Version, in der Draco die Zaubererwelt rettet, indem er sich auf Harrys Seite stellt:

Warner Harry Potter 7.2: Tom Felton rettet als Draco Erzfeind Harry

Wir filmten die letzte Szene der Schlacht von Hogwarts. [...] Ich war noch nie so lange an einem einzigen Set. Es war eine so wichtige Szene, dass sie sie auf jede nur erdenkliche Weise drehen wollten, um den acht Filmen den Höhepunkt zu geben, den sie verdienten. Und so gab es viele Aspekte, die nicht im fertigen Film landeten – inklusive eines Moments als Draco Harry seinen Zauberstab für das letzte Duell mit Voldemort zuwirft. Stellt euch das mal vor! Es gibt irgendwo eine Filmrolle, die zeigt, wie Draco alle rettet, aber niemand wird sie je sehen.

In der uns bekannten Version des 8. Harry Potter-Films lässt Draco sich von seinen Eltern auf Voldemorts (Ralph Fiennes) Seite herüberwinken – inklusive unangenehmer Umarmung des Dunklen Lords. Anschließend verdrückt sich Familie Malfoy aus dem Kampf. Auch wenn Harrys (Daniel Radcliffe) jahrelanger Hogwarts-Erzfeind sich in den letzten Filmen zu einer dreidimensionaleren Figur entwickelte und Dumbledore nicht tötete, war er weit davon entfernt, ein Held zu sein. Vermutlich fiel die Szene deshalb dem Schnitt zu opfer: weil sie sich zu weit von Dracos Charakter entfernt hätte.

Ob die kommende Harry Potter-Serie Draco Malfoy im Finale einen eindeutigeren Entwicklungsbogen hin zur Vergebung schenken wird, werden wir erst in etwas mehr als zehn Jahren herausfinden. Zumindest eine ungefähre Vorstellung davon, wie das alternative Harry Potter-Ende ausgesehen hätte, könnt ihr aber in folgender gelöschte Szene erhalten, wo Tom Felton als Draco mit dem Ruf "Potter!" vor Voldemort in Richtung seines alten Rivalen rennt:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

