Es gibt eine Serie zur größten Western-Legende überhaupt und kaum jemand kennt das neue Abenteuer des Vikings-Schöpfers

Nach dem Ende des Wikinger-Hits Vikings suchte sich Serien-Schöpfer Michael Hirst sein nächstes Historien-Projekt. Er landete bei einem der berüchtigtsten Gesetzlosen, den der Wilde Westen zu bieten hatte: dem Revolverhelden Billy the Kid. Auch in Deutschland ist die Western-Serie seit fast einem Jahr im Stream verfügbar. Bisher fliegt sie aber noch unter dem Radar.

Billy the Kid im Stream: Western-Epos mit neuem Hunger Games-Star Tom Blyth

Als Kind irischer Auswanderer kommt William H. Bonney (Tom Blyth) in der Western-Serie auf den amerikanischen Kontinent. Doch das Leben in der neuen Heimat ist voller Herausforderungen und sein Talent mit der Waffe lässt den Jungen zu einem Cowboy heranwachsen, der seinen Feinden den Tod bringen kann. Im Grenzgebiet wird er schließlich in den Lincoln-County-Rinderkrieg verwickelt, der seinen Spitznamen als Revolverheld wie ein Lauffeuer verbreitet: Billy the Kid.

Im Vorfeld erklärte Vikings-Schöpfer Michael Hirst, dass er auf seine Serie Billy the Kid "stolzer als auf alles, was ich bisher getan habe" sei. Er wollte die Figur, die alle als Schütze und Killer zu kennen glaubten, von einer völlig neuen Seite beleuchten und die "Geschichte eines gewalttätigen Mannes mit einem moralischen Kompass" erzählen. Als Hauptfigur schnappte er sich dafür Tom Blyth, noch bevor der britische Darsteller als junger Coriolanus Snow in Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes dieses Jahr größere Bekanntheit erlangte.

Wo ihr die Western-Serien Billy the Kid von Vikings-Schöpfer Michael Hirst streamen könnt

Die gesamte 1. Staffel von Billy the Kid mit allen 8 Folgen könnt ihr bei Paramount+ * streamen. Die erste Hälfte der 2. Staffel lief jüngst in den USA und wird in Deutschland aller Voraussicht ebenfalls bei Paramount+ erscheinen.

