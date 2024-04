Es gibt eine Sylvester Stallone-Serie, die viel zu wenige kennen: Der Yellowstone-Schöpfer steckt dahinter und eine 2. Staffel ist schon in Arbeit

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan schickte vor zwei Jahren eine Crime-Serie mit Sylvester Stallone ins Rennen, für die jetzt eine 2. Season produziert wird. Auf Paramount+ ging sie allerdings etwas unter.

Taylor Sheridan ist nicht nur der King des Yellowstone-Serienkosmos. Beim Streaming-Dienst Paramount+ hat er seit 2022 zusätzlich die Crime-Comedy Tulsa King mit niemand geringerem als Sylvester Stallone am Laufen. Dafür steht der Expendables-Star seit neustem wieder in Oklahoma und Atlanta vor der Kamera.

Gedreht wird mittlerweile die 2. Staffel des amüsanten Gangster-Formats, zu dem wir euch erste Infos liefern können. Die weiteren Story-Details bleiben natürlich noch eine Weile unter Verschluss, aber hinter den Kulissen und im Cast hat sich einiges getan.

Worum geht es in der Sylvester Stallone-Serie Tulsa King?

Zu Beginn wird Dwight "The General" Manfredi (Stallone) nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und soll sofort wieder krumme Geschäfte anleiern. Genauer gesagt, soll der New Yorker im entfernten Tulsa im Bundesstaat Oklahoma eine kriminelle Operation aufbauen, was ihm seine Gangster-Kollegen nicht gerade mit guten Absichten auferlegt haben. In der für ihn fremden Umgebung tut er dennoch sein Schlimmstes, um mit illustren Verbündeten ein neues Imperium aufzubauen.

Paramount+

Staffel 2: Was hat sich vor und hinter der Kamera geändert?

Laut Deadline wurde Craig Zisk als neuer Regisseur des Formats angeheuert. Ihn kennt man für seine Arbeit an Serien wie Weeds - Kleine Deals unter Nachbarn, Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis oder mit zuletzt Halo. Darüber hinaus ist er bei Tulsa King als Executive Producer involviert, ebenso wie Sheridan und der ehemalige Showrunner Terence Winter.

Annabella Sciorra, die Dwights jüngere Schwester Joanne spielt, und Tatiana Zappardino aka seine entfremdete Tochter Tina, wurden für Staffel 2 befördert und gehören neuerdings zum Hauptcast der Serie.

Dazu zählen auch Andrea Savage als love interest Agent Beale, Martin Starr als Drogen-Dealer, Max Casella als Gangster Manny, Domenick Lombardozzi als Underboss Chickie, Vincent Piazza als dessen Top Capo und Garrett Hedlund als Barbesitzer Mitch.

Wo kann man Tulsa King in Deutschland streamen?

Die erste Season von Tulsa King liegt mit neun Episoden komplett beim deutschen Paramount+ vor. Alternativ kann man die Serie als Kauftitel bei Amazon, Google Play und Apple TV beziehen.

Weil aber längst nicht so viele bei Paramount+ sind wie bei Netflix und Co., ging die Stallone-Serie bisher etwas unter. Das merken wir auch bei Moviepilot, wo nur 368 von euch eine Bewertung für das Format dagelassen haben. Trotzdem kommt Tulsa King auf eine ganz ordentliche Bewertung von 7.5/10 und hätte bestimmt noch mehr Lieblingsserien-Herzen als nur 17 verdient.

Für die 2. Staffel gibt es natürlich noch kein Startdatum, wir halten euch aber auf dem Laufenden.