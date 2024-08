Es gibt eine zweite Serie vom The Rookie-Schöpfer bei Netflix – und es geht schon wieder um einen Grünschnabel

Der The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley ist mit einer weiteren Serie über einen Ermittler-Azubi bei Netflix vertreten. Es geht aber nicht um Cops, sondern CIA-Spione.

Fans von The Rookie, die aktuell auf die 7. Staffel der Cop-Serie warten, könnten sich mit einem weiteren Format von Serienschöpfer Alexi Hawley auf Netflix die Zeit vertreiben. Der scheint eine Liebe für unerfahrene Grünschnäbel bei der Arbeit zu haben, denn die Rede ist vom Spionage-Thriller The Recruit mit Noah Centineo als Nachwuchsagent.

The Recruit vom The Rookie-Schöpfer bei Netflix

In der Agentenserie ist der junge Anwalt Owen Hendricks (Centineo) noch ganz neu beim CIA, als er urplötzlich in die gefährliche Welt der internationalen Spionage gerissen wird. Die osteuropäische Informantin Max Meladze (Laura Haddock), die für den Mord an einem Trucker im Gefängnis sitzt, droht mit der Veröffentlichung streng geheimer Informationen, sollte sie nicht aus dem Gefängnis entlassen werden.

Beim Navigieren des Falls gerät Owen zwischen gefährliche Fronten mit politischen Motiven und muss schließlich sein Leben riskieren, um seinen Pflichten nachzukommen und heil aus der Sache herauszukommen.

Netflix The Recruit

Hauptdarsteller Centineo war zuvor in Netflix-RomComs wie To All the Boys I've Loved Before oder The Perfect Date zu sehen und mischte auch im Superheldenstreifen Black Adam mit. Eine 2. Season seiner Spionageserie, die er obendrein als Executive Producer betreut, ist aktuell in Arbeit und müsste spätestens 2025 online gehen.

Aktuell kann man acht Episoden von The Recruit auf Netflix streamen. Und der deutsche Serien-Trailer sieht so aus:

The Recruit - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann geht es mit neuen Folgen von The Rookie weiter?

Wer nur auf das Grünschnabelformat The Rookie mit Nathan Fillion als etwas älterer Nachwuchs-Cop schwört, muss sich noch etwas gedulden. Die 7. Staffel kommt nämlich erst 2025 heraus und hat noch kein offizielles Startdatum.

Bei Netflix liegen aktuell nur vier Staffeln von The Rookie vor. Für die Seasons fünf und sechs muss man sich an die Streaming-Dienste WOW und Sky Go wenden.

Podcast für The Rookie-Fans: Warum ist die Serie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?