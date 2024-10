„Es gibt keinen wie diesen“: Gerard Butlers Lieblingsfilm ist ein absolutes Kriegsfilm-Meisterwerk

Für Gerard Butler gibt es einen Film, der ihn mehr fasziniert, als alle anderen – und es ist einer der bekanntesten und legendärsten Kriegsfilme überhaupt.

Bekannt wurde der Schauspieler Gerard Butler durch eine vielseitige Filmkarriere, bei der er Rollen in Filmen wie 300, Gesetz der Rache oder P.S. Ich liebe dich verkörperte. In jüngster Vergangenheit war er in Filmen wie Greenland oder Plane auf Netflix zu sehen. Im Juli vergangenen Jahres kam der Action-Film Kandahar in die Kinos, in welchem er die Hauptfigur Tom Harris spielte, einen Black Ops-Agenten, der nach einem missglückten Undercover-Einsatz im Iran auf der Flucht ist.

Falls ihr schon immer mal wissen wolltet, welchen Film der Star persönlich vergöttert, haben wir die Antwort für euch.

Ein sehr berühmter Kriegsfilm begeistert Gerard Butler ganz besonders

In einem Interview mit BBC One verriet Butler, dass der Kriegsfilm Apocalypse Now sein absoluter Lieblingsfilm sei:

Ich bin nicht gut darin, Filme mehr als einmal zu sehen, aber es gibt schon ein paar. Der Film, den ich mir einfach so ansehen kann, ist Apocalypse Now. Dieser Film hat etwas so Fesselndes an sich, weißt du. Einfach visuell. Meine anfängliche Verbindung dazu. Es gibt keinen anderen Film wie diesen.

Dabei führt Gerard Butler aus, was ihn an dem Kriegsfilm so fasziniert:

Als Martin Sheen schließlich auf Marlon Brando trifft – du weißt schon, dieser Aufbau. Ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem sich ein Charakter so sehr entwickelt hat. Ein so mysteriöser Charakter, der die Handlungen eines Anderen widerspiegelt und in seinen Geist eindringt, während sie sich auf die Reise begeben. Und als sie sich schließlich treffen, ist das ziemlich beeindruckend.

Hier könnt ihr noch einen Apocalypse Now-Trailer schauen:

Apocalypse Now - Redux Trailer (Deutsch)

Bei Apocalypse Now handelt es sich um einen berühmten Kriegsfilm von 1979 mit Martin Sheen und Marlon Brando in den Hauptrollen, der von Francis Ford Coppola gedreht wurde. Der Film basiert auf dem Roman Herz der Finsternis von Joseph Conrad und spielt während des Vietnamkriegs. Sowohl die Romanvorlage als auch Coppolas Film thematisieren den Wahnsinn und die Sinnlosigkeit des Krieges.

Trotz massiver Schwierigkeiten während der Dreharbeiten wurde Apocalypse Now zu einem kommerziell erfolgreichen Film, der Kritiker:innen auch inhaltlich überzeugte und bis heute als einer der wichtigsten Kriegsfilme bekannt ist.