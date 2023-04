Viel mehr als John Wick 5: Das sind die 4 (!) geplanten Filme und Serien im Universum

Keanu Reeves ist nicht mehr alleine im John Wick-Verse. John Wick 5 soll kommen. Wir zeigen euch alle weiteren Spin-offs und Fortsetzungen.

Noch besteht die John Wick-Reihe lediglich aus den direkten Sequels mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Spätestens nach John Wick: Kapitel 4, der gerade in den Kinos läuft, spaltet das Franchise sich jedoch auf. John Wick 5 wird wohl kommen. Zudem sind eine Serie und ein Spin-off fest eingeplant. Dazu kommen etliche Gerüchte. Hier kriegt ihr den Überblick zum rasend wachsenden Auftragskiller-Universum. Es folgen Spoiler.

Die Hauptreihe: Wann kommt John Wick 5?

John Wick: Kapitel 5 sollte eigentlich zusammen mit John Wick 4 gedreht werden. Daraus wurde nichts, aber der verworfene Plan ist ein untrügliches Zeichen für die Zukunft der Reihe. Ein weiterer Teil aus der Hauptreihe mit Keanu Reeves wird folgen – egal, wie Teil 4 endete.

Möglicher Start von John Wick 5: Frühling 2025

Das erste Serien-Spin-off: Start und Story von The Continental

The Continental ist ein Prequel. Die dreiteilige Event-Serie fokussiert sich auf die Vorgeschichte von Winston Scott, der im New York des Jahres 1975 das ikonische Auftragskiller-Hotel in seine Gewalt bringen will. Mel Gibson spielt eine große Rolle in der Serie. Hier kommt ihr zur Besetzung. In Deutschland läuft die Serie bei Amazon Prime Video.

Start von The Continental: im Laufe des Jahres 2023

Das erste Film-Spin-off: Start und Konzept von Ballerina

Ballerina ist ein klassisches Spin-off, nur trat die Hauptfigur bislang nicht im Universum auf. Die Handlung: Eine junge Frau, die als Auftragskillerin erzogen wurde, macht sich auf die Suche nach den Mördern ihrer Familie. Die Hauptdarstellerin: Ana de Armas aus dem letzten Bond-Film. Unter anderem Keanu Reeves soll einen Gastauftritt in dem Film absolvieren.

Fester Start von Ballerina: 7. Juni 2024 (USA)

Das noch nicht angekündigte neue Spin-off: Rina vs. Caine?

Leonine Akira

Erica Lee, eine Produzentin aus John Wick-Kreisen, sprach über die weiteren Pläne im Universum. Im Laufe der nächsten zwei Monate solle ein weiteres Spin-off angekündigt werden. Am naheliegendsten: Ein Film über Akira, Caine oder Akira vs. Caine. In der Post-Credit-Szene von John Wick 4 kommt es zur Konfrontation zwischen Akira (Rina Sawayama) und Caine (Donnie Yen). Die beiden Verbündeten von John Wick haben noch eine Rechnung offen. Caine tötete Akiras Vater. Der Rache-Film schreibt sich von selbst.

Möglicher Start: 2024 bis 2026

Das alles sind nur die festen und wahrscheinlichsten Möglichkeiten, das John Wick-Universum auszubauen. Die Möglichkeiten sind endlos. Die Action-Reihe hat in den letzten Jahren eine dichte Mythologie um den eigentlich simplen Auftragskiller-Plot errichtet. Selbst wenn Keanu Reeves irgendwann abtreten sollte, könnte das Universum weiterbestehen.