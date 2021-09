Unglaublich: 21 Jahre später kündigt Ridley Scott doch noch Gladiator 2 an

Seit Jahren geistert Gladiator 2 als potentielles Ridley Scott-Projekt durch die Gerüchteküche von Hollywood. Nun bestätigt der Regisseur selbst, dass er die Fortsetzung in Angriff nimmt.

Mit Gladiator hat Ridley Scott einen der größten Erfolg seiner Karriere geschaffen. Der bombastische Sandalenfilm rund um den von Russell Crowe verkörperten römischen Feldherrn Maximus Decimus Meridius löste seinerzeit eine ganze Welle an historisch angehauchten Kinoepen aus und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit.

Seit Jahren gibt es Gerüchte, die sich um eine mögliche Fortsetzung des Films drehen. Nicht zuletzt schrieb der Musiker Nick Cave ein legendäres Drehbuch zu Gladiator 2, in dem Maximus aus dem Reich der Toten zurückkehrt und in einer absurden Geschichte Kriege bis in die Gegenwart führt. Allzu konkret ist das Projekt aber nie geworden.

Ridley Scott dreht Gladiator 2 nach seinem Napoleon-Biopic

Vermutlich gibt es an diesem Punkt kaum noch jemanden, der ernsthaft an Gladiator 2 glaubt. Ridley Scott hat es sich dennoch zur Aufgabe gemacht, die Welt daran zu erinnern, dass er ernsthaft darüber nachdenkt, die Fortsetzung umzusetzen. Tatsächlich ist er schon einen ganzen Schritt weiter: Gladiator 2 steht fest in seinem Terminkalender.

Hier könnt ihr den Trailer zu Gladiator schauen:

Gladiator - 4K Trailer (English) HD

Im Interview mit Empire verrät der vielbeschäftigte Regisseur, dass er mit der Arbeit an Gladiator 2 beginnt, sobald die Produktion von seinem Napoleon-Biopic Kitbag abgeschlossen ist.

Der [nächste] Gladiator[-Film] wird gerade geschrieben. Sobald ich mit Napoleon fertig bin, kann die Arbeit an Gladiator beginnen.

So konkret wurde schon lang nicht mehr über Gladiator 2 gesprochen. Scott, der dieses Jahr mit The Last Duel und House of Gucci gleich zwei Mal im Kino vertreten ist, glaubt scheinbar aber wirklich an die Fortsetzung. Mit einer Umsetzung des abgefahrenen Nick Cave-Drehbuchs sollten wir allerdings nicht rechnen. Auch die Rückkehr von Russell Crowe scheint unwahrscheinlich.

Schon vor einer ganzen Weile sind Infos zur möglichen Handlung von Gladiator 2 durchgesickert. Die Geschichte soll angeblich 25 Jahre nach dem Original spielen und sich um Lucius drehen. Er ist der Sohn von Lucilla (Connie Nielsen) und der Neffe von Commodus (Joaquin Phoenix), dem großen Gegenspieler des ersten Teils.

Wann Gladiator in den Kinos startet, ist unklar.

