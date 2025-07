Es passiert wirklich: Neue Scrubs-Serie kommt und die 3 wichtigsten Stars kehren offiziell zurück

15 Jahre nach dem Ende von Scrubs erhält die Fortsetzung mit Zach Braff offiziell grünes Licht von ABC. Noch dieses Jahr könnte das Revival an den Start gehen.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Meldungen über eine mögliche Neuauflage von Scrubs – Die Anfänger. Die US-amerikanische Dramedy-Sitcom lief ursprünglich von 2001 bis 2008 und wurde danach um zwei weitere Staffeln verlängert, die von 2009 bis 2010 bei ABC ausgestrahlt wurden.

Lange Zeit sah es so aus, als wäre damit das Ende der beliebten Krankenhausserie über die Belegschaft des Sacred Heart Hospital besiegelt gewesen. Im Dezember 2024 gab es jedoch erstmals Gerüchte über ein potenzielles Revival, das die Originalbesetzung des TV-Hits für eine weitere Staffel zusammentrommelt. Dieses kommt nun offiziell.

Großes Serien-Revival: Neue Scrubs-Serie mit Zach Braff, Sarah Chalke und Donald Faison kommt

Wie Variety berichtet, hat sich der Sender ABC dazu entschlossen, dem Scrubs-Revival eine ganze Staffelbestellung zu spendieren. Damit ist nicht nur die Rückkehr von Zach Braff als John Michael "J.D." Dorian gesetzt. Auch Sarah Chalke und Donald Faison kehren als Dr. Elliot Reid und Dr. Christopher Turk zurück.

Die offizielle Synopse für die Fortsetzung lautet wie folgt:

J.D. und Turk arbeiten zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zusammen – die Medizin hat sich verändert, die Assistenzärzt:innen haben sich verändert, aber ihre Freundschaft hat den Test der Zeit überstanden. Neue und alte Charaktere navigieren durch die Gewässer des Sacred Heart mit Heiterkeit, Herz und einigen Überraschungen auf dem Weg.

Mit Verweis auf seine Quellen schreibt Variety zudem, dass weitere Stars der Originalserie in der Fortsetzung auftauchen sollen. Konkrete Namen sind bisher allerdings nicht bekannt. Dafür sind hinter der Kamera drei wichtige Persönlichkeiten dabei, angefangen bei Bill Lawrence, dem Schöpfer des Originals, der auch das Revival produziert.

Dazu gesellen sich Aseem Batra und Tim Hobert, die ebenfalls in das Scrubs der 2000er Jahre involviert waren und als Showrunner das Produktionsteam der Fortsetzung anführen, die unter dem Dach des Studios 20th Television für ABC entsteht. Auch Braff, Chalke und Faison sind in produzierendem Umfang in das Projekt involviert.

Wann startet die neue Scrubs-Serie im Fernsehen?

Die Fortsetzung ist näher als ihr denkt: ABC plant das Scrubs-Revival fest für die TV-Saison 2025/2026, was bedeutet, dass die neue Staffel noch dieses Jahr ihre Premiere feiern könnte. Konkrete Details zur Veröffentlichungsstrategie sind allerdings noch nicht bekannt. Völlig unklar ist außerdem, wie die neuen Scrubs-Folgen ihren Weg nach Deutschland finden werden. Das Original lief damals bei ProSieben, aber jüngere ABC-Serien wie Abbott Elementary und High Potential feierten in Deutschland bei Disney+ Premiere.