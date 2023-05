"Es tut mir leid!": Spider-Man-Star Emma Stone bereut bis heute eine Rolle, die ihr schweren Vorwurf einbrachte

Emma Stone weiß: Nicht alle Filme entpuppen sich im Nachhinein als Glücksgriffe. Für eine Rolle entschuldigt sie sich aber auch Jahre später noch reumütig.

Emma Stone kann nach fast zwei Dekaden im Filmgeschäft auf eine illustre Schauspiel-Karriere zurückblicken: In Einfach zu haben und Crazy, Stupid, Love. spielte sie sich in unsere Herzen. In zwei Amazing Spider-Man-Filmen brillierte sie an der Seite von Andrew Garfield. Für La La Land gewann sie sogar den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Trotzdem gibt es da diesen einen Film, den sie gern zurücknehmen würde.

Emma Stone entschuldigt sich aus gutem Grund für ihren Auftritt in Aloha

Der Film, von dem hier die Rede ist, ist Aloha - Die Chance auf Glück von Cameron Crowe. Darin kehrt der Berater Brian (Bradley Cooper) auf die Insel Hawaii zurück und wird bei der Errichtung eines Weltraum-Zentrums von Captain Allison Ng (Emma Stone) als militärischer Aufpasserin betreut. Wobei die zwei sich anfangs nicht gerade gut verstehen und er lieber seine Ex-Freundin Tracy (Rachel McAdams) wiedersehen will.

20th Century Fox / Disney Aloha mit Emma Stone und Bradley Cooper

Emma Stone spielt keinesfalls schlecht in der romantischen Komödie aus dem Jahr 2015. Warum also bereut der Spider-Man-Star gerade diese Rolle so sehr? Die von ihr abgelieferte Erklärung ist heute naheliegend und bezieht sich darauf, dass ihre Figur Allison Ng in Aloha chinesische und hawaiianische Wurzeln hat: ein Erbe, das die Schauspielerin nicht vorweisen kann.

Ich wurde zur Zielscheibe vieler Witze. Ich habe auf einer großen Bühne die wahnwitzige Geschichte von Whitewashing [also des Besetzens nicht-weißer Rollen mit weißen Stars] kennengelernt und wie vorherrschend dieses Problem wirklich ist. Das hat eine Konversation angestoßen, die sehr wichtig ist.

Emma Stone musste wegen Aloha-Whitewashing leiden und entschuldigte sich lautstark

Daran, für ein paar Jahre zum Aushängeschild von Whitewashing zu werden, hatte Emma Stone eine Weile zu knabbern. Als Grey's Anatomy-Star und Killing Eve-Gewinnerin Sandra Oh bei ihrer Golden Globes-Moderation 2018 einen Aloha-Witz über die Wichtigkeit asiatischer Hauptdarstellerinnen machte, nahm Stone ihre Rolle in der Debatte aber bereits mit zerknirschtem Humor und rief laut "Es tut mir leid!" aus dem Publikum dazwischen.

Acht Jahre nach Aloha erinnern sich vermutlich die wenigsten noch an diesen Eintrag in Emma Stones Filmografie. Neben Spider-Man-Freundin Gwen Stacey wird sie wohl eher als Disneys Cruella (mit geplanter Fortsetzung) im Gedächtnis bleiben. Ihre nächste Rolle als wiedererweckte Leiche in Yorgos Lanthimos' Poor Things zeigt sie außerdem erneut von einer völlig neuen Seite.

