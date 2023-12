Ex Machina-Regisseur kehrt mit einem der wohl größten Sci-Fi-Filme 2024 zurück und jetzt ist das erste Poster da

Nur wenige Menschen drehen in Hollywood so zuverlässig gute Science-Fiction-Filme wie Alex Garland. Nun kündigt sich sein neues Werk an. Wir dürfen Großes erwarten.

Mit The Beach wurde Alex Garland in den 1990er Jahren als Autor berühmt. Inzwischen ist er auch als Filmemacher unterwegs, besonders im Science-Fiction-Bereich. Garland hat Filme wie 28 Days Later, Sunshine, Never Let Me Go und Dredd geschrieben. Mit Ex Machina lieferte er 2015 ein überaus beeindruckendes Regiedebüt ab.

Zuletzt verdrehte er uns mit Filmen wie Auslöschung und Men sowie der gefeierten Serie Devs den Kopf, in der waghalsige Sci-Fi-Ideen auf mysteriöse Ereignisse treffen. Jetzt wagt Garland einen weiteren Blick in die Zukunft. Und es ist ein sehr beunruhigender, wie das erste Poster zu dem dystopisch angehauchten Civil War zeigt.

Scharfschützen auf der Freiheitsstatue: Sci-Fi-Genie Alex Garland entfesselt einen Bürgerkrieg in den USA

Allzu viel ist über die Handlung von Civil War nicht bekannt. Wie World of Reel berichtet, ist der Name des Films Programm: Die USA steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Das Poster verdeutlicht, dass die Lage ernst ist. Zwei Scharfschützen haben sich hinter Sandsäcken auf der Fackel der Freiheitsstatue in New York verbarrikadiert.

A24 Civil War

Civil War wartet nicht nur mit einer spannenden Prämisse auf. Auch der Cast ist einen Blick wert. Hier tummeln sich Namen wie Kirsten Dunst (Spider-Man), Wagner Moura (Narcos), Stephen McKinley Henderson (Dune), Sonoya Mizuno (House of the Dragon), Jojo T. Gibbs (Past Lives) und Karl Glusman (Love). Dazu gesellt sich Cailee Spaeny (Priscilla), die nächstes Jahr auch den neuen Alien-Film (Alien: Romulus) anführt.

Sci-Fi-Highlight 2024: Wann startet Civil War im Kino?

Der konkrete Kinostart von Civil War steht noch nicht fest. Das Poster grenzt aber den Veröffentlichungszeitraum ein. Im Frühling 2024 wird Garlands neuer Film die große Leinwand erobern, zumindest in den USA. Wir hoffen, dass wir in Deutschland nicht viel länger warten müssen. Nächste Woche erscheint der Trailer zu Civil War.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.