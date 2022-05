Extrem teure Sci-Fi-Serie quillt vor Stars über: Jetzt ist eine grandiose Oscar-Gewinnerin dabei

Das Warten auf die Rückkehr von Westworld hat bald ein Ende. Für Staffel 4 hat sich die sündhaft teure Science-Fiction-Serie ein besonders tolles Cast-Upgrade gegönnt.

Westworld ist eine der teuersten Serien aus dem Hause HBO. 10 Millionen US-Dollar soll die Produktion einer Folge verschlingen, wie Screen Rant vor zwei Jahren in einem Bericht zusammenfasste. Vor wenigen Stunden wurde der erste Trailer für die 4. Staffel veröffentlicht. Jetzt gibt es direkt die nächste aufregende Neuigkeit.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wartet die Science-Fiction-Serie in ihrer vierten Runde mit einem vielversprechenden Neuzugang auf. Ariana DeBose gehört ab sofort zum beeindruckenden Cast, das weiterhin Namen wie Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson und Aaron Paul umfasst.

Oscar-Gewinnerin Ariana DeBose schließt sich der Sci-Fi-Serie Westworld an

Welche Rolle DeBose genau spielt, wurde noch nicht verraten. Sicher ist aber, dass sich Westworld mit dem Casting eine fantastische Schauspielerin gesichert hat. Für ihre Darbietung als Anita in der West Side Story-Neuverfilmung hat sie den Oscar als Beste Nebendarstellerin erhalten. Zuvor begeisterte sie der Musical-Sensation Hamilton.

© Disney Ariana DeBose in West Side Story

Westworld ist nicht das einzige große Projekt, das sich aktuell in DeBoses Kalender befindet. Demnächst wird sie ebenfalls ins Marvel-Universum eintauchen. An der Seite von Aaron Taylor-Johnson übernimmt sie in Kraven the Hunter den Part von Calypso.

Wann startet die 4. Staffel von Westworld Staffel 4?

Die 4. Staffel von Westworld startet am 26. Juni 2022 in den USA. Im Wochentakt werden die neuen Folgen auf HBO veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass die Ausstrahlung in Deutschland Zeitnah bei Sky erfolgt, wie es schon bei den vorherigen Westworld-Staffeln und vielen anderen HBO-Serien der Fall war.

