Extreme Verwandlung in The Boys Staffel 3: Supernatural-Star zeigt auf neuen Bildern unglaublichen Soldier Boy-Look

The Boys-Neuzugang Soldier Boy hat in Staffel 3 einen unglaublichen Look. Gerade Supernatural-Fans des Darstellers wird die Wandlung in den neuen Bildern erstaunen.

Supernatural-Star Jensen Ackles hat als Soldier Boy in The Boys Staffel 3 ein neues zuhause gefunden. Er erinnert daran, wie stark er sich für die Serie verändern musste. Mit seinen bisher besten Bart-Bildern.

Neue The Boys Staffel 3-Bilder zeigen Supernatural-Star als Waldschrat-Soldaten

Das bewies Ackles auf Instagram.

"Danke, dass du mich an meinen Look von vor einem Jahr erinnerst, Iphone", schreibt der The Boys-Neuzugang. Schon damals zeigte der Supernatural-Veteran stolz seine Bartpracht. So unglaublich dicht und voluminös war sie aber noch nie zu sehen.

Zum vergleichsweise glatten Look seiner vorherigen Hit-Serie stellt Ackles' Aussehen einen ziemlichen Bruch dar. In The Boys Staffel 3 wird er mit Soldier Boy so etwas wie einen düsteren Captain America spielen. Der bewegt sich offenbar zwischen Elite-Krieger und Waldschrat.

Wann kommt The Boys Staffel 3 mit Jensen Ackles zu Amazon Prime?

Welche unterschiedlichen Bartlängen er dabei zur Schau trägt, werden Fans bald erfahren. The Boys Staffel 3 läuft am 3. Juni 2022 bei Amazon Prime an.

Was haltet ihr von Jensen Ackles' Bart?