Fack ju Göhte ist zurück, aber der neue Film sieht im Trailer eher aus wie die versaute Version eines Fantasy-Märchens

Während Damsel die Netflix-Charts stürmt, kündigt sich aus Deutschland ein freches Fantasy-Abenteuer mit Jella Haase an. Es handelt sich um ein Spin-off zu Fack ju Göhte.

Wer hätte gedacht, dass die Fack ju Göhte-Reihe mit ihrem ersten Ableger einen Fantasy-Film vorlegt? Vermutlich niemand. Doch genau in dieser Timeline befinden wir uns. Mit Chantal im Märchenland wagt sich die ursprüngliche Schulkomödie ins Metier der Gebrüder Grimm vor und liefert ein schräges Abenteuer ab.

Nachdem uns der Teaser-Trailer zu Chantal im Märchenland einen ersten Einblick in das Spin-off gewährte, gibt es jetzt einen langen Trailer, der mit vulgären Anspielungen auf Märchen-Klassiker aufwartet. Nachfolgend könnt ihr euch das fast dreieinhalb Minuten lange Video mit Jella Haase als Chantal Ackermann anschauen.

Chantal im Märchenland: Trailer zum ersten Spin-off der Fack ju Göhte-Reihe mit Jella Haase in der Hauptrolle

Chantal im Märchenland - Trailer (Deutsch) HD

Die ersten Bilder wirken noch vertraut. Sogar Elyas M'Barek taucht als Zeki Müller auf und überrascht Chantal, die gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass ihr "alter" Lehrer noch am Leben ist. Doch mit der echten Welt muss sich die unerschrockene Influencerin sowieso nicht lange beschäftigen – das Märchenland ruft!



Durch einen verzauberten Spiegel stolpert Chantal mit ihrer besten Freundin Zenyep (Gizem Emre) in eine Fantasiewelt, als hätte sie sich in die Realverfilmung eines Disney-Märchens verirrt. Macht euch gefasst, auf ein magisches Abenteuer voller ... frecher Sprüche und Beleidigungen. Denn Chantal nimmt kein Blatt vor den Mund.

Trotz zahlreicher Fantasy-Elemente blitzt hier die DNA der Fack ju Göhte-Reihe in jeder Sekunde des Trailers zu Chantal im Märchenland durch. Auch ein paar der Gaststars des Spin-offs bekommen wir zu Gesicht. Neben Elyas M'Barek gehören dazu u.a. Nora Tschirner, Frederick Lau und Alexandra Maria Lara.

Wann startet Chantal im Märchenland im Kino?

Es dauert nicht mehr lange, bis wir ins Fack ju Göhte-Universum zurückkehren können. Am 28. März 2024 startet Chantal im Märchenland in den deutschen Kinos. Wir sind gespannt, ob das Spin-off an den gigantischen Erfolg der Vorgänger anschließen kann. Die Fack ju Göhte-Trilogie hat über 20 Millionen Zuschauer:innen ins Kino gelockt.