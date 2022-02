Fake-Hintern: Tom Holland erhebt Anschuldigungen gegen seine Spider-Man-Kollegen & wir wollen Antworten

Spider-Man: No Way Home-Star Tom Holland hat ein pikantes Detail aus dem Marvel-Dreh verraten. Es wurden Hintern gefälscht. Aber warum? Und noch wichtiger: Wer?

Captain America hat unbestritten Americas Ass, aber welcher Spidey trägt einen falschen Hintern? Das Marvel-Universum hat seine nächste DeButte. Spider-Man: No Way Home brachte nicht nur Andrew Garfield und Tobey Maguire als Peter Parker(s) zurück. Er reaktivierte auch verloren geglaubte Spidey-Fashion, die von den MCU-CGI-Abteilungen jahrelang ausgerottet wurde: Den guten alten Spandex-Anzug.

Einer der Spider-Man-Darsteller trug in No Way Home einen falschen Hintern, aber Tom Holland sagt nicht, wer

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle Spider-Man Filme | Ranking nach No Way Home

Die hautengen Elastan-Suits überlassen unserer Fantasie wenig Arbeit bei der Frage, welcher der Darsteller wirklich etwas dafür getan hat, mit seinen Körperformen den Spidey-Anzug auszufüllen. Und das wurde einem der Darsteller zum Verhängnis, wie Tom Holland diese Woche in einer amerikanischen Talk-Show ausplauderte (via The Wrap ).

Ich verrate etwas, und ich werde nicht sagen, wer, aber einer von uns hat einen falschen Hintern im Anzug. Das könnt ihr selbst rausfinden.

Und das werden wir auch.

Wer trägt den falschen Hintern in Spider-Man: Viele Fragen und eine klare Antwort

© Marvel © Marvel

Viel interessanter, wer in No Way home einen falschen Hintern trug, ist erstmal die Frage, warum das überhaupt nötig ist.

Also wie wird sowas bestimmt?

Und warum?

Wer definiert die Po-Anforderungen an einen Spider-Man?

Gibt es spezielle konkave Spidey-Butt-Schablonen, mit denen die rückwärtigen Runden abgemessen werden?

Ab welchem Volumen muss man künstlich nachhelfen?

Und wie erklärt man sowas einem Darsteller?

Wer ist der oder die Po-Beauftragte, die zu geringe Ausposlterungen im Blick hat und wenn nötig bei der Kostümabteilung panisch durchklingelt und Prothesen anfordert?

Müssen die Prothesen an das "Original" angepasst werden?

Wenn ja: Wie?

Nun zu der Frage, die euch und uns natürlich am meisten umtreibt: Wer trägt den falschen Hintern und warum ist es Tobey Maguire? Nun ja, vielleicht erinnert ihr euch an "gewisse Szenen" in den Maguire-Teilen zwischen 2002 und 2007. Mindestens einmal wird dort Bezug genommen auf das knackige Sitzfleisch des drahtigen Darstellers. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte später muss Rückkehrer Maguire also bestimmte Erwartungen erfüllen.

Wenn sich von den dreien jemand unter Druck gesetzt fühlt, dann er. Keine Garantie für Richtigkeit, aber mein persönlicher Best Guess.

Was glaubt ihr: Wer trägt den falschen Hintern in Spider-Man: No Way Home?