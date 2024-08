Fallout trifft Guardians of the Galaxy: Einer der skurrilsten Sci-Fi-Filme des Jahres läuft ab sofort im Kino

Wer Guardians of the Galaxy und Fallout mag, kann sich ab sofort einen temporeichen Mix aus beiden Franchises im Kino ansehen. Der skurrile Sci-Fi-Film verspricht eine wilde Jagd mit 1000 Stars.

Staubige Endzeit-Welten wie in Fallout und eine knallbunte Heldentruppe wie in Guardians of the Galaxy? Beides vereint jetzt einer der verrücktesten Sci-Fi-Filme des Jahres: Die Videospiel-Adaption Borderlands ist jetzt im Kino gestartet.

Darum geht's im Sci-Fi-Kracher Borderlands

Der Planet Pandora wird seit langer Zeit von Millionen von Abenteurern und Glücksrittern heimgesucht, die seine versteckten außerirdischen Schätze bergen wollen. Dorthin verirrt sich allerdings auch Soldat Roland (Kevin Hart) mit Tiny Tina (Ariana Greenblatt), der verzogenen Tochter des superreichen Atlas (Edgar Ramírez).

Schaut euch hier den Trailer zu Borderlands an:

Borderlands - Trailer 2 (Deutsch) HD

Atlas schickt dem Entführer seiner Tochter die tödliche Kopfgeldjägerin Lilith (Cate Blanchett) auf den Hals, die nur extrem ungern auf ihren Heimatplaneten Pandora zurückkehrt. Eine wilde Jagd auf Tina und die verborgenen Reichtümer des Planeten entbrennt.

Guardians of the Galaxy im Fallout-Universum: Das steckt hinter Borderlands

Borderlands zählt zu einem der erfolgreichsten Videospiel-Franchises überhaupt. Eine Filmadaption ist bereits seit längerem im Gespräch. Umgesetzt wurde sie schließlich von Eli Roth (Hostel), zusätzliche Szenen drehte Tim Miller (Deadpool). Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem Jamie Lee Curtis (True Lies) vor der Kamera zu sehen.

