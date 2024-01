Diese 38 Sci-Fi-Filme erwarten euch 2024: Von Dune 2 bis zur Mad Max-Rückkehr

Sci-Fi-Fans haben im Jahr 2024 einiges, worauf sie sich im Kino- und Streaming-Bereich freuen können. Wir zeigen euch in unserer Vorschau auf die kommenden 12 Monate alles von Dune 2 bis zu Planet der Affen und Mad Max.

Nachdem wir bereits auf die Horrorfilme 2024 geschaut haben, werfen wir einen Blick voraus, welche Science-Fiction-Filme uns 2024 erwarten. Nach der Sci-Fi-Vorschau 2023 dürfte dieses Jahr so mancher Genre-Fan jubeln, dass große Franchises endlich fortgesetzt werden. Die Auswahl unserer Listen-Übersicht setzt sich dabei folgendermaßen zusammen:

17 Sci-Fi-Filmen, die schon einen Starttermin im Jahr 2024 haben

21 Science-Fiction-Werke ohne Termin, die voraussichtlich 2024 kommen

Dune 2 und mehr: 17 Starts von Sci-Fi-Filmen stehen 2024 bereits fest

Heiß erwartet ist natürlich die 2023 kurzfristig verschobene Fortsetzung von Denis Villeneuves Sci-Fi-Epos Dune: Part Two. Aber auch abseits des Kampfes auf dem Wüstenplaneten Arrakis wartet so mancher Blockbuster und Geheimtipp in den Weiten des Weltalls oder der Zukunft auf euch: zum Beispiel Joon-ho Bongs heiß erwarteter Science-Fiction-Ausflug Mickey 17 mit Robert Pattinson oder die Alien-Rückkehr.

Diese 21 Sci-Fi-Filme peilen einen Start im Jahr 2024 an

Welche Science-Fiction-Filme sich als die Gewinner 2024 hervortun und ob manche vielleicht doch noch verschoben werden, können wir natürlich erst am Ende des Jahres sicher sagen. Erstmal überwiegt die Vorfreude auf die Sci-Fi-Highlights des Jahres.

