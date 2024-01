"Heule gerade": Percy Jackson-Fans verabschieden sich von Lance Reddick, der eine wichtige Rolle in der Fantasy-Serie spielte

Disney+ hat das große Staffel-Finale der Percy Jackson-Serie veröffentlicht. Dort war der verstorbene Star Lance Reddick in einer großen Rolle zu sehen. Die Fans nehmen emotionalen Abschied.

Das Finale der ersten Staffel von Percy Jackson: Die Serie bei Disney+ hat bei vielen Fans vor allem eine Emotion verursacht: Trauer. Mit dem Story-Ende hat das nur bedingt zu tun. Vielmehr war in Folge 8 der Serie Lance Reddick (John Wick) in einer seiner letzten Rollen zu sehen. Während die Macher der Serie ihm mit einer Widmung im Abspann gedenken, schütten die Fans auf Twitter ihr Herz aus. Vorsicht, Spoiler!

Der Tod von Percy Jackson-Star Lance Reddick wirft eine große Frage auf

"Lance Reddick im Finale zu sehen, hat mir den Atem geraubt", heißt es etwa auf Twitter, oder "Mein Herz ist gebrochen". "Ich heule gerade in meinem Auto", erklärt ein Fan. Ein anderer teilt eine Szene aus dem Finale und schreibt: "Lance Reddick als Zeus war so unglaublich besetzt. Er war so einschüchternd in der Szene."

Reddicks Tod wirft für die Disney+-Serie auch eine große Frage auf, die sich viele Fans stellen. "Lance Reddick war als Zeus phänomenal. Es ist sehr traurig, dass [die Macher:innen] die Rolle neu besetzten müssen", ist etwa von einem Community-Mitglied zu lesen. Wer Zeus in einer möglichen zweiten Staffel der Serie spielen wird, ist noch nicht bekannt.

Wann kommt Percy Jackson Staffel 2 zu Disney+?

Die erste Staffel der Disney+-Serie hat gute Kritiken bekommen. Staffel 2 ist dennoch noch nicht bestätigt. Sollten neue Folgen in Kürze mit den Dreharbeiten beginnen, könnten wir uns einen Start Anfang 2025 vorstellen.

