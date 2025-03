Zurück in die Zukunft 2: Das Gesicht dieser Figur sehen wir nie und das hat einen guten Grund

In Zurück in die Zukunft 2 ist in mehreren Szenen eine Polizistin zu sehen, deren Gesicht wir nie richtig zu sehen bekommen. Falls ihr euch je gefragt habt, warum das so ist, seid ihr hier richtig.

Die Zurück in die Zukunft-Trilogie steckt voller überraschender Details, Cameos und Easter Eggs, wie zum Beispiel dem ersten Filmauftritt eines späteren Herr der Ringe-Superstars. Im direkten Sequel Zurück in die Zukunft II ist eine Polizistin in der Zukunft zu sehen, die in gleich mehreren Szenen auftaucht. Doch im Abspann des Filmes ist sie nicht zu finden. Was hat es damit auf sich? Die mysteriöse Polizistin aus Zurück in die Zukunft 2 hat eine ungeahnte Verbindung zum Regisseur Die rätselhafte Polizistin aus Zurück in die Zukunft 2 wird von Charakterschauspielerin Mary Ellen Trainor gespielt, die damals mit Regisseur Robert Zemeckis verheiratet war. Sie tauchte auch in weiteren Filmen ihres Gatten auf. Achtet mal auf sie, wenn ihr das nächste Mal Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, Der Tod steht ihr gut oder Forrest Gump anseht. Trainor war noch bis zum Jahr 2000 mit Zemeckis verheiratet und wirkte im Laufe ihrer Karriere in fast 50 Filmen und Serien mit. 2015 verstarb sie leider mit nur 62 Jahren. Ihren letzten Filmauftritt hatte sie in der Filmkomödie Cake: A Wedding Story von 2007. Weitere Filmklassiker, aus denen ihr Mary Ellen Trainor kennen könntet, sind Lethal Weapon, Stirb Langsam, Ghostbusters 2 und Die Goonies. Wird es Zurück in die Zukunft 4 geben? Bisher hat Robert Zemeckis nicht vor, einen weiteren Film über die Zeitreise-Abenteuer von Marty McFly (Michael J. Fox) und Doc Brown (Christopher Lloyd) zu drehen. Er hätte sich vorstellen können, das Bühnen-Musical als Film zu adaptieren, aber daran hatte Universal kein Interesse. Eine ganz ähnliche Charakter-Dynamik ist aber in der Cartoon-Komödie Rick and Morty vorzufinden, die mehr oder weniger als Parodie auf Zurück in die Zukunft begann. Wo kann man die Zurück in die Zukunft-Trilogie streamen? Aktuell existieren mehrere Möglichkeiten, die drei Zurück in die Zukunft-Filme auf den Bildschirm zu holen. Die Filme liegen sowohl bei Amazon Prime Video als auch Netflix, MagentaTV und Sky/WOW in der Flatrate vor. Andere Dienste haben die Filme als Leih- und Kauftitel. Ein ähnlicher Artikel erschien im Februar 2025 auf unserer französischen Schwesternseite AlloCiné.