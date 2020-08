Fantastisches Poster zu The Batman mit Robert Pattinson: DC-Fans überglücklich

Das erste Poster zu The Batman mit Robert Pattinson wird von den Fans euphorisch aufgenommen. Seht hier die Reaktionen zu dem wirklich schicken neuen Logo.

Hoffentlich bringt DC dieses Bild in den Verkauf, denn dieser Druck verschönert selbst die lahmste Rauhfasertapete. Das erste Batman-Poster ist ein Alptraum aus Schatten und Rot, in dem Robert Pattinsons Schrotthaufen von einem Anzug gleich etwas cooler aussieht.

Am Wochenende ist The Batman von Matt Reeves zusammen mit dem Snyder-Cut, Wonder Woman und The Flash bei dem digitalen DC FanDome (hier kommt ihr zum Event ) vertreten. Womöglich sehen wir dort auch einen ersten kurzen Teaser. Oben im Player sieht ihr den Screentest mit Pattinson.

Irgendwas wird auf jeden Fall passieren und womöglich stellt es sogar die Rückkehr von Ben Affleck als Batman in den Schatten, aber das wird schwer.

Hier ist das erste The Batman-Poster

Und die Fans sind ohnehin vollauf zufrieden mit diesem Poster und dem Logo, wobei das untertrieben ist: Sie schäumen über vor Lob und Glück für dieses Artwork.

Die DC-Fans lieben das Poster zu The Batman

Mein Lieblingskommentar unter dem Post von Matt Reeves ist dieser. Der User hat beim Anblick des Bildes die Kontrolle über seine Körperfunktionen verloren. Hoffentlich geht es ihm gut.

Dieser Fan steigt etwas tiefer in die Analyse des Artworks ein:

Ich komme nicht drüber weg. Ich kann nicht glauben, dass das *nur* das Logo und das Artwork von The Batman ist. Das dunkle Rot ist visuell so reichhaltig, einzigartig und atemberaubend. Stellt euch nur die offiziellen Charakter-Poster für diesen Film vor. Kann den DC FanDome nicht erwarten.

Dieser Fan fühlt sich von der unfassbaren Schönheit des Posters zu stark von den täglichen Pflichten eines Arbeitnehmers abgelenkt.



Worte können nicht ausdrücken, wie sehr ich dieses Logo liebe.

Die Dankbarkeit und das Vertrauen in Matt Reeves ist groß und das Poster manifestiert den Glauben, dass Regisseur der richtige für den Job ist.

Wir Fans erleben einen wundervollen Moment. Unsere Helden bekommen die Anerkennung und Behandlung, die sie verdienen. Danke, dass du Teil davon bist, Matt. Ich freue mich sehr auf das, was du für uns vorbereitet hast.

Ich glaube daran, das wird der beste Batman-Film.

Wann startet The Batman in den Kinos?

Derzeit ist der 30. September 2020 als Kinostart für The Batman eingeplant.

