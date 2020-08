Großes DC-Event für Fans: Erlebt Batman, Wonder Woman und The Flash beim FanDome

Beim DC FanDome erfahren Fans viele neue Infos zu kommenden DC-Filmen und -Serien. Wir verraten euch die wichtigsten Infos zum großen Event rund um Batman, Wonder Woman und Co.

Auf große Ereignisse wie die San Diego Comic-Con mussten wir dieses Jahr leider verzichten. Dafür öffnet am Wochenende der DC FanDome seine digitalen Pforten und versorgt Anhänger des Comic-Universums mit vielen neuen Infos rund um kommende Filme und Serien.

Keine Neuigkeiten zu Batman, Wonder Woman und Co. verpassen: Hier kommt ihr direkt zur Eventseite von DC FanDome .

DC geht dabei einen innovativen Weg: Erstmals wird ein solch großes Event für alle Fans rund um den Globus im Internet zugänglich gemacht. Eine Veranstaltung allein reicht da nicht: Zusätzlich zum DC FanDom, der am 22. August 2020 startet, wird es eine Fortsetzung am 12. September 2020 geben.

Der DC FanDom bringt alle DC-Fans zusammen

Der erste Teil des zweiteiligen Events hört dabei auf den Namen DC FanDom: Hall of Heroes, während der zweite Teil als DC FanDome: Explore the Multiverse betitelt ist. Hier werden vor allem die Fans noch mehr involviert und können ihr eigenes Abenteuer erleben.

Nachfolgend könnt ihr euch den neusten Trailer zum DC FanDome anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch was erwartet uns beim DC FanDom am Wochenende genau? Im Grunde folgt die Veranstaltung einer ähnlichen Struktur wie etwa die Comic-Con: Es gibt verschiedene Panels, die sich um diverse DC-Projekte drehen - angefangen bei neuen Comics über Videospielen bis hin zu den großen Kinofilmen.

DC FanDom: Hall of Heroes fängt in Deutschland am Samstag um 19:00 Uhr an. Es folgt eine achtstündige Show, die mit einem umfangreichen Programm aufwartet und innerhalb einer 24-Stunden-Periode drei Mal wiederholt wird, damit die DC-Fans keine wichtige Neuigkeit zu ihren Lieblingshelden verpassen.

DC fährt ein eindrucksvolles Superhelden-Line-up auf

Wir haben für euch die wichtigsten Panels herausgesucht und den Zeitplan umgerechnet, damit wir wisst, wann ihr einschalten müsst. Den Anfang macht Wonder Woman 1984, der noch dieses Jahr in den Kinos startet. Zu Gast sind Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal und Regisseurin Patty Jenkins.

Samstag, 22. August

19:00 Uhr: Wonder Woman 1984

20:45 Uhr: Introducing The Flash



20:55 Uhr: The Suicide Squad

23:30 Uhr: The Snyder Cut of Justice League



Sonntag, 23. August

00:10 Uhr: Black Adam

01:05 Uhr: Aquaman

01:35 Uhr: Shazam!

02:30 Uhr: The Batman

Außerdem sind wir gespannt, was Andy Muschietti über den neuen The Flash-Film zu erzählen hat, während James Gunn neue Informationen zu The Suicide Squad teilt. Zack Snyder enthüllt derweil die Geheimnisse seiner Vision von Justice League, während Dwayne Johnson als Black Adam in Erscheinung tritt und Zachary Levi Shazam! 2 vorstellt.

Schaut den ersten Teaser zu The Batman:

The Batman Camera Test

Das größte Highlight dürfte aber fraglos The Batman werden. Nachdem wir bereits ein paar düstere Bilder von Robert Pattinson und seinem Batmobil gesehen haben, wird Matt Reeves weitere Details zu seinem Batman-Reboot verraten.

DC FanDome - Fortsetzung folgt im September

Wie geht es am 12. September 2020 mit dem DC FanDome: Explore the Multiverse weiter? Auch hier stehen schon einige Informationen fest. Da der Fokus des ersten Teils auf den Kinofilmen liegt, wartet die Fortsetzung mit reichlich Informationen zur den vielen DC-Serien auf, die aktuell laufen.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu The Batman mit Robert Pattinson

Dabei spielen natürlich Arrowverse-Serien wie The Flash, Batwoman und Black Lightning eine entscheidende Rolle. Auch einen Einblick in Superman & Lois wird es geben, während aus einer anderen Ecke des DC-Universums Lucifer vorbeischaut. Auch Pennyworth, Titans, Stargirl und Doom Patrol finden ich in der Ankündigung wieder.

Nehmt ihr am DC FanDome teil und auf was freut ihr euch am meisten?