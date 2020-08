The Batman: Erster Trailer verwandelt Robert Pattinson in ultraharten DC-Helden

Das spannendste DC-Projekt in naher Zukunft ist fraglos The Batman mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer zum DC-Film von Matt Reeves.

Schon wieder ein neuer Batman? Eigentlich hat es das nicht gebraucht, doch dann entzückte Warner Bros. mit einem der aufregendsten Casting-Entscheidungen der vergangenen Jahre: Robert Pattinson wird in The Batman in die Rolle des Dunklen Ritters schlüpfen und als junger Bruce Wayne die Straßen von Gotham City erobern.

The Batman soll sich dabei mehr wie ein Detektivfilm anfühlen und somit eine Facette des Superhelden erforschen, die wir in den bisherigen Verfilmungen nur bedingt zu Gesicht bekommen haben. Der erste Trailer, der soeben beim DC FanDome enthüllt wurde, beschwört eine unheimlich düstere, grimmige Stimmung herauf, nicht zuletzt durch die Verwendung von Nirvanas Something In the Way.

The Batman: Robert Pattinson im grimmigen Trailer

Regisseur Matt Reeves verriet zudem, dass er bei der Entstehung des Films von Cirme-Thriller aus den 1970er Jahren inspiriert wurde, namentlich nennt er Chinatown von Roman Polanski und French Connection - Brennpunkt Brooklyn von William Friedkin.

Schaut den ersten Trailer zu The Batman:

Ein weiteres Highlight von The Batman ist der Cast: Neben Robert Pattinson schlüpft Zoë Kravitz in die Rolle von Catwoman, während Colin Farrell als Pinguin in Erscheinung tritt. Dazu gesellt sich Paul Dano als Riddler ins Ensemble, dicht gefolgt von John Turturro als Carmine Falcone. Jeffrey Wright widmet sich James Gordons Schicksal bei der Polizei und Andy Serkis spielt den Bruce Waynes treuen Butler, Alfred Pennyworth.

The Batman mit Robert Pattinson kommt außerdem nicht allein: Wie wir seit ein paar Wochen wissen, erscheint bei dem Streaming-Dienst HBO Max eine begleitende Serie von Boardwalk Empire-Veteran Terence Winter, die im gleichen Universum angesiedelt ist und sich um das Gotham Police Department dreht. Ob in dieser Serie auch die Figuren aus dem Kinofilm auftauchen, ist bisher jedoch unklar.

Kompliziert wird es erst, wenn wir uns alle kommenden DC-Filme anschauen, denn in The Flash kehrt nicht nur Ben Affleck als ursprünglicher DCEU-Batman zurück, sondern auch Michael Keaton, der die Rolle damals in den zwei Batman-Filmen von Tim Burton spielte, ist mit von der Partie. Damit befinden sich also gleich drei Batmen, die auf der großen Leinwand um die Gunst des Publikums kämpfen.

The Batman startet am 30. September 2021 in den deutschen Kinos.

