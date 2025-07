Fantasy-Action auf Netflix: Nach One Piece verwirklicht der Streamer die nächste Anime-Verfilmung

Anime- und Manga-Fans, die schon Netflix' One Piece-Adaption etwas abgewinnen konnten, sollten den Streamer im Auge behalten. Als Nächstes ist Solo Leveling dran.

Die Anime-Serie Solo Leveling geht auf eine südkoreanische Web Novel zurück, die in Japan erst ihre animierte Umsetzung bekam. Jetzt kehrt der Stoff als Live-Action-Adaption ins Heimatland zurück. Nach One Piece soll die Fanatasy-Action zum nächsten großen Realserien-Hit für Netflix werden.

Nach One Piece noch mehr Anime-Action in Realserienform: Solo Leveling kommt

Wie Netflix im Statement verkündet, hat man die Solo Leveling-Hauptrolle des Jin-woo mit dem koreanischen Model und Schauspieler Byeon Woo-seok besetzt. Der war bereits im Netflix-Film 20th Century Girl zu sehen und nimmt es jetzt mit übernatürlichen Mächten auf.

In Solo Leveling reisen sogenannte Hunter durch Portale in eine gefährliche Paralleldimension, wo sie es mit allerlei Monstern aufnehmen müssen. Jin-woo ist zu Beginn seiner Geschichte noch der schwächste Kämpfer seiner Zunft, doch das ändert sich schnell, als er herausfindet, wie er im Alleingang an Kraft hinzugewinnen und aufsteigen kann.

Als animierte Serie aus dem japanischen Studio A-1 Pictures läuft Solo Leveling seit zwei Staffeln beim hiesigen Anime-Streamer Crunchyroll. Die Live-Action-Umsetzung wird jetzt von Lee Hae-jun und Kim Byung-seo sowie Kakao Entertainment und Sanai Pictures bestritten. Ein Startdatum gibt es noch nicht, vor Ende 2026 ist aber nicht damit zu rechnen.

Weitere Live-Action-Anime-Adaptionen auf Netflix

Schon jetzt hat Netflix zahlreiche Realserien mit Anime- oder Manga-Vorlage zu bieten. Zum Beispiel:

Neue Folgen der Live-Action-Version von One Piece werden aktuell vorbereitet und sollen 2026 im Streaming-Hafen von Netflix einfahren.

