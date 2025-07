Squid Game spielt sich im Finale von Staffel 3 selbst ins Aus

Nach 3 Staffeln endet Netflix' größte Erfolgsserie, Squid Game. Doch liefert das Finale einen zufriedenstellenden Abschluss oder verwässert es die ursprüngliche Botschaft?

Keine Serie bei Netflix ist erfolgreicher als Squid Game. Die südkoranische Thriller-Erzählung, in der sich Menschen für ein enormes Preisgeld in tödliche Spiele begeben, wurde bei dem Streamer über 450 Millionen Mal angeschaut. Mit den sechs neuen Folgen wird diese Zahl noch weiter wachsen. Staffel 3 beendete nun die (Haupt-)Serie und wir prüfen das umstrittene Finale in bester Organhändler-Manier auf Herz und Nieren.



Gibt uns Netflix' Squid Game-Serienfinale das, was wir verdient haben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit drei neuen Kinderspielen, die eine tödliche Umdeutung erfahren, führt uns Squid Game ins Finale. Nahtlos an die gescheiterte Rebellion in Staffel 2 anschließend, stürzt sich Hauptfigur Gi-Hun (Lee Jung-jae) in ein gnadenloses Ende. Doch ist das Finale und der Weg dorthin gelungen?

Wenn Staffel 3 die spannendsten Mitspieler:innen sehr früh entsorgt, ein Baby zum MacGuffin der Grausamkeit wird und nach der Spaltung der Gesellschaft in Squid Game nun die Frage nach der Menschlichkeit ins Zentrum rückt, werden die Stärken und Schwächen im Abschluss offensichtlich.

Da sowohl Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk als auch die Serie selbst (mit einem Megastar-Gastauftritt am Ende) auf zukünftige Spin-off-Möglichkeiten verweist, dürfte klar sein, dass zwar Squid Game mit Staffel 3 endet, nicht aber das Franchise, das mit dem Netflix-Erfolg erschaffen wurde. Doch wird die Serie, die zu Beginn als Kapitalismus-Kritik gefeiert wurde, dadurch nicht genau zu der rücksichtslosen Geldkrake, die sie selbst in ihrer Erzählung anprangert? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.

Timecodes:

00:01:14 – Squid Game-Erfolg bei Netflix

00:11:59 – die neuen Spiele in Staffel 3

00:36:34 – Figuren von Staffel 3

00:49:38 – das Ende

00:56:13 – Zukunft der Squid Game-Welt

00:59:58 – Fazit

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im Juli: The German

The German - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV+, Paramount+, WOW, DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel Black Snow, The Serpent Queen, Joan sowie Mayfair Witches. Und bald gibt's bei MagentaTV+ das große Finale der mehrfach ausgezeichneten US-Serie The Handmaid's Tale zu sehen. The Walking Dead-Fans können sich auf neue Staffeln der erfolgreichen Spin-off-Serien Dead City und Daryl Dixon freuen.

MagentaTV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.