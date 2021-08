Fantasy-Action heute im TV: Meistgehasste Game of Thrones-Figur machte sich beim ersten Drachen-Auftritt in die Hose

Game of Thrones-Fans hassen Jack Gleesons Joffrey. Jahre vor der Serie sammelte er schon Erfahrung mit Drachen-Action – und pinkelte sich vor laufenden Kameras in die Hose.

8 Staffeln Game of Thrones haben Fans eine Achterbahn an Gefühlen beschert. Über eine Sache sind sich allerdings die meisten einig: Der sadistisch-pubertäre König Joffrey (Jack Gleeson) ist eine einzige Hassfigur – da hilft es wohl wenig, dass er in Game of Thrones beinahe einen amüsanten Topfschnitt bekommen hätte.

Jack Gleeson sammelte allerdings schon Jahre vor der HBO-Serie Erfahrung mit grausamen Drachen: In der Fantasy-Action Die Herrschaft des Feuers kann man ihn heute im TV in einer kleinen Rolle neben Stars wie Matthew McConaughey und Christian Bale bewundern. Die Erfahrung ist dem Joffrey-Darsteller nachhaltig in Erinnerung geblieben: Er pinkelte sich nämlich vor laufenden Kameras in die Hose.

Game of Thrones-Darsteller konnte am Action-Set nicht aufs Klo

Dass ihm dieses Malheur bei einem eher unbedeutenden Statisten-Auftritt passierte, macht es wohl nicht einfacher. Gleeson spielt in Die Herrschaft des Feuers eines der Kinder, die in einer von wiedererwachten Drachen verheerten Welt durch hartgesottene Überlebende wie Quinn (Bale) oder Van Zan (McConaughey) beschützt werden müssen.

© Spyglass Entertainment Group Jack Gleeson in Die Herrschaft des Feuers

"Sie besetzten mich, weil sie in Irland drehten und so viele kleine irische Kinder wie möglich haben wollten", erinnert sich Jack Gleeson dabei (via Vulture ). In einer Szene etwa lauscht er mit Altersgenossen Christian Bale, der eine Szene aus Star Wars als ritterliches Theaterstück aufführt. Genau dort könnte das Malheur passiert sein.

Ich erinnere mich, dass ich ziemlich dringend aufs Klo musste. Sie sagten mir, 'Warte mal, wir filmen gerade', also hab ich mich einfach eingenässt. Ich war neun Jahre alt und musste eben aufs Klo. [...] Ich hoffe, es hat niemand gemerkt. Ich habe dabei geschauspielert, was das Zeug hielt. Das ist eine der Regeln als Schauspieler: Wenn du dich einpisst, darf es deine Performance nicht beeinflussen.

Hier könnt ihr euch den Game of Thrones-Star in Herrschaft des Feuers ansehen:

Game of Thrones-Star zeigt sich selbst in jungen Jahren als Schauspiel-Profi

Gleeson musste in seiner Karriere bereits Einiges über sich ergehen lassen. Unter anderem legte er eine mehrjährige Pause ein, nachdem er für seine Game of Thrones-Rolle persönlich angegriffen wurde. Dabei war seine Professionalität als Schauspieler am Beispiel von Die Herrschaft des Feuers offenbar aber seit jeher ohne jeden Tadel.

Denn auch wenn es im Nachhinein vielleicht nur eine witzige Anekdote ist: Kinder an Filmsets arbeiten mitunter ähnlich hart wie ihre erwachsenen Kolleg:innen. Da nicht jedes Produktionsland klare Bestimmungen zum Arbeitsschutz hat, müssen manche Jungdarsteller:innen zum Teil zehn oder mehr Stunden ihre Aufmerksamkeitsspanne aufrecht erhalten. Nicht einfach für ein Kind – da sollte ein wenig Urin schon zu verschmerzen sein.

Wann läuft Herrschaft des Feuers im TV?

© Spyglass Entertainment Group Matthew McConaughey, Izabella Scorupco und Christian Bale in Die Herrschaft des Feuers

Abgesehen davon sah sich Gleeson ja nicht nur zum ersten Mal feuerspeienden Drachen gegenüber – sondern auch Schauspiel-Assen wie Christian Bale. Da ist ein wenig Druck (ob auf Brust oder Blase) nur verständlich. Das Resultat könnt ihr euch heute Abend ansehen: Die Herrschaft des Feuers läuft um 22.50 Uhr auf Vox.

