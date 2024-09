Tom Hardys große Superhelden-Reihe geht mit einem Knall zu Ende: Neuer Venom 3-Trailer feuert nochmal aus allen Rohren

Ende Oktober kehrt Tom Hardy für einen letzten Venom-Teil in die Rolle des Antihelden zurück. Ein neuer Trailer stimmt jetzt nochmal auf den wohl bombastischsten Film aus dem Marvel-Universum ein.

Mit den Venom-Filmen hat sich Tom Hardy einen mehr als beachtlichen Platz im Superhelden-Genre geschaffen. Die zwei vorigen Teile waren große Erfolge an den Kinokassen und spielten zusammen weltweit über 1,3 Milliarden Dollar ein.

Venom 3 wurde daher wenig überraschend ebenfalls angekündigt, doch es soll der letzte Teil des Marvel-Franchise werden. Offenbar erwartet Fans ein bombastisches Finale, wie der neue Venom: The Last Dance-Trailer jetzt nochmal beweist.

Hier ist der neue Trailer zum großen Venom-Finale mit Tom Hardy:

Venom: The Last Dance - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Großes Superhelden-Finale: Darum geht es in Venom 3

Im dritten Teil der Venom-Reihe bekommen es Eddie Brock (Tom Hardy) und sein vulgär-brutaler Alien-Symbiont (ebenfalls gesprochen von Tom Hardy) gleich mit einer ganzen Armee außerirdischer Parasiten zu tun. Die wurden wohl vom Oberbösewicht Knull auf die Erde geschickt.

Dabei verschlägt es das ungleiche Duo an verschiedene Schauplätze, unter anderem das Zockerparadies Las Vegas. Neben Action auf einem Flugzeug à la Tom Cruise in Mission: Impossible bekommen Fans in Venom: The Last Dance auch abgefahrene Einfälle wie ein Venom-Pferd zu sehen.

Wann startet Venom: The Last Dance im Kino?

Den letzten Venom-Film könnt ihr ab dem 24. Oktober 2024 in den deutschen Kinos schauen. Vorab wurde sogar über einen Cameo-Auftritt von Tom Holland als Spider-Man spekuliert. Bislang wurde dieser aber nicht bestätigt und auch im neuen Trailer lässt er sich nirgends blicken. Schlauer sind wir dann spätestens zum Kinostart von Venom: The Last Dance nächsten Monat.

