Im Blue Bloods-Finale sind Beförderungen ausgeschlossen – und der Macher hat einen guten Grund dafür

Im kommenden Serienende von Blue Bloods wird es für keine Figur mehr eine Beförderung geben. Showrunner Kevin Wade verriet jetzt den verständlichen Grund dafür.

Blue Bloods-Fans bleiben nur noch acht Folgen, um sich von der Cop-Serie zu verabschieden. Mit Staffel 14, deren restliche Episoden ab Oktober in den USA ausgestrahlt werden, endet das Drama ein für alle Mal. Jetzt hat Showrunner Kevin Wade über das Blue Bloods-Finale gesprochen und erklärt, wieso es darin nicht mehr zu Beförderungen von Charakteren kommen wird.

Blue Bloods-Showrunner lehnt Serien-Beförderungen auf der Zielgeraden ab

Laut TVLine wurde der Showrunner gefragt, ob in der finalen Blue Bloods-Staffel noch irgendwelche Beförderungen auf Figuren zukommen könnten. Darauf antwortete Wade klar:

Es kam mir wie eine Dummheit vor, etwas zu versprechen, das man per Definition nicht halten würde. Jemanden in einen neuen Job stecken, aber man sieht ihn nie wieder? Nein, wir haben sie einfach die Arbeit machen lassen, die sie all die Jahre gemacht haben, und sie hoffentlich so gut machen, wie sie es jemals getan haben.

Zuletzt teaste Blue Bloods-Darsteller Donnie Wahlberg noch, dass "etwas in Arbeit" sei. Aktuell wurde aber keine weitere Staffel oder ein konkretes Spin-off für den Serienhit angekündigt. Es bleibt vorerst beim beschlossenen Ende mit Staffel 14.

Wann läuft das Blue Bloods-Serienfinale in Deutschland?

In den USA werden die finalen Blue Bloods-Folgen ab dem 18. Oktober 2024 ausgestrahlt. Deutsche Fans werden sich noch länger auf den Abschluss gedulden müssen. Ein deutscher Starttermin für Staffel 14 steht derzeit noch nicht fest.

