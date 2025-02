Fantasy-Autor George R.R. Martin hatte einen heimlichen Gastauftritt in Game of Thrones, den kaum jemand sehen konnte

Der ursprüngliche, unausgestrahlte Serienpilot von Game of Thrones war offenbar so schlecht, das er gnadenlos versteckt wurde – und mit ihm ein Cameo-Auftritt des Westeros-Erfinders George R.R. Martin.

Mit Game of Thrones wurde ein Fantasy-Freudenfeuer für Zuschauer:innen entzündet, wie der Drache Drogon es persönlich nicht besser hätte entfachen können. Vor dem allgemein bekannten Serienauftakt gab es aber einen unveröffentlichten Piloten, der das Testpublikum kaum erwärmen konnte. Darin versteckt, ein Cameo-Auftritt von Vorlagenautor George R.R. Martin.

Der erste Game of Thrones-Serienpilot fiel beim Test-Publikum durch

Wie im Serienbereich nicht unüblich, wurde vor der uns bekannten ersten Folge der HBO-Erfolgsserie Game of Thrones eine Pilotfolge produziert, die ausschließlich einem ausgewählten Kreis an Zuschauer:innen gezeigt wurde. Doch dieses Testpublikum war anscheinend überhaupt nicht begeistert vom ersten Fantasy-Versuch mit Ned Stark (Sean Bean), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Jon Snow (Kit Harington).

Das Drehbuch von besagter Pilotfolge gelangte über Umwege (und einen Reporter der Huffington Post ) am Ende doch in die Hände neugieriger Fantasy-Fans. Die stellten einige Unterschiede zwischen der unveröffentlichten und der veröffentlichten Version fest. Beispielsweise gibt es in der ersten Fassung unter den Nachtwachen, die jenseits der Eismauer den Weißen Wanderern begegnen, Überlebende. Diese belauschen die Wanderer, während sie sich in einer eigenen Sprache unterhalten. Eine Sprache, die in der Serie nie auftauchte.



Ein seltener Einblick in den Original-Serienpiloten von Game of Thrones

Im Jahr 2020 teilte George R.R. Martin via Twitter (nunmehr X) ein Bild von den Dreharbeiten zum gestrichenen Game of Thrones-Piloten, das ihn in seinem Cameo-Kostüm zeigt:

Hier ein weiterer Blick in die Vergangenheit und auf den ursprünglichen Pilotfilm von GoT. Wir drehten die Hochzeit von Daenerys Targaryen und Khal Drogo in Marokko. Ian McNeice spielte Illyrio Mopatis und ich spielte einen der Hochzeitsgäste, vermutlich einen anderen Magister.

Vermutlich taten die Verbesserungen, die für die 1. Folge (Der Winter naht) vorgenommen wurden, der Serie gut. Trotzdem ist es schade, dass dadurch der Cameo-Auftritt des Game of Thrones-Erfinders komplett in der Versenkung verschwand.