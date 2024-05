Fantasy-Epos mit Gerard Butler erreicht nach 85 schweißtreibenden Tagen wichtigen Meilenstein: Erstes Bild zum neuen Drachen-Abenteuer

Ein großes Fantasy-Remake mit Gerard Butler verkündet mit einem ersten Bild seine Fertigstellung. Die Ankunft der Drachen und ihrer Jäger rückt nun in greifbare Nähe.

Nicht nur Disney kann Animationsfilme im Realfilm-Gewand neu auflegen. Auch Universal erschafft jetzt ein Live-Action-Remake von Drachenzähmen leicht gemacht. Dafür kehrt Gerard Butler nach seiner vorigen Sprach-Rolle diesmal als "echter" Wikinger zurück. Die größte Hürde hat How To Train Your Dragon nun genommen.

Gerard Butler kehrt zurück: Fantasy-Film Drachenzähmen leicht gemacht ist abgedreht

Die Animationsfilm-Trilogie Drachenzähmen leicht gemacht mauserte sich für Universal zum erfolgreichen Franchise, das im Kino insgesamt 1,6 Millarden US-Dollar einspielte.

In dem Fantasy-Abenteuer freundet der Wikinger-Junge Hicks sich mit dem Drachen Ohnezahn an, nachdem sein Volk und sein Vater Haudrauf (Gerard Butler) die Monster jahrzehntelang gejagt haben. Nachdem das Remake vor einem Jahr angekündigt wurde, ist es jetzt schon abgedreht, wie Regie-Rückkehrer Dean DeBlois mit einem ersten Bild verkündete:

Die letzte Klappe ist gefallen. Die Haupt-Dreharbeiten wurden in Belfast, Nordirland abgeschlossen. 85 intensive und aufregende Tage mit der unglaublichsten Besetzung und Crew, die ein Regisseur sich wünschen kann, liegen hinter mir. Was für eine Reise. Ich habe jede Minute geliebt.

Neben Gerard Butler als Hicks' Wikinger-Häuptlings-Vater Haudrauf wird Mason Thames (The Black Phone) die Hauptrolle übernehmen. Außerdem sind Nico Parker (The Last of Us) als Astrid und Nick Frost (Shaun of the Dead) als Grobian Teil der Besetzung. Jetzt steht in der Postproduktion noch viel Drachen-Animation für den Fantasy-Actioner an, bevor der Film nächstes Jahr ins Kino kommt.

Der Überblick mit gesamtem Cast: Alles zur Neuauflage von Drachenzähmen leicht gemacht

Drachenzähmen 2.0: Wann startet How To Train Your Dragon im Kino?

Schon in einem Jahr soll das Realfilm-Remake von Drachenzähmen leicht gemacht nach der Buch-Reihe * von Cressida Cowell starten: How to Train Your Dragon hat in Deutschland einen Kinostart am 12. Juni 2025.

