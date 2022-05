Fantasy-Meisterwerk mit 18 Staffeln: Supernatural gibt es jetzt komplett in einer gewaltigen Box

Wer Supernatural nicht kennt oder die Serie noch nicht komplett besitzt, muss jetzt zugreifen. Auf Amazon gibt es das Fantasy-Highlight in einer riesigen Box zu haben.

Mit Supernatural ging im letzten Jahr eine der besten Fantasy-Serien überhaupt zu Ende. Nach 18 Staffeln voller Monster, Engel und Zankereien fanden Sam (Jared Padalecki) und Dean Winchester (Jensen Ackles) ihren wohlverdienten Seelenfrieden. Jetzt gibt es für jeden Fan oder Neueinsteiger die perfekte Heimkino-Sammlung. Amazon bietet die komplette Serie in einer Box mit 58 Blu-rays an.

Am 23. Juni 2022 erscheint das komplette Fantasy-Meisterwerk erstmals in einer kompletten Blu-ray Sammlung fürs deutsche Heimkino.



Fantasy-Higlight Supernatural Amazon: Das ist über die Blu-ray-Komplettbox bekannt

Bisher gab es das rührende Finale nur als einzelne Blu-ray von Staffel 15 zu kaufen. Nun liegt die gesamte Serie in zwei verschiedenen Versionen vor. Für 58 Blu-rays bezahlt ihr einen Preis von 199€, während euch die Box mit 86 DVDs etwas günstigere 159 € kostet.

Neben der grandiosen Fantasy-Serie selbst ist umfangreiches Bonusmaterial mit dabei. So enthält die Box etwa ein 86-seitiges Booklet, den Soundtrack der besten Rock-Momente (!) in der Serie und exklusive Archiv-Fotos.

Supernatural - S15 Trailer Believe (English) HD

Warum lohnt sich die Supernatural-Komplettbox bei Amazon?

Supernatural ist nicht nur ein Fantasy-Meisterwerk, sondern auch eine der besten Serien unserer Zeit. Sie hat zwar nicht den polierten Look bombastischer HBO-Serien, schafft aber über 18 Staffel hinweg eine einzigartig lässige, traurige, euphorische, actiongeladene Stimmung. Insbesondere die Winchester-Brüder schließt man so tief ins Herz, dass der Abschied am Ende einfach wehtun muss.

Im Übrigen ist die Komplettbox eine immense Geldersparnis. Die Blu-rays der einzelnen Staffeln kosten auf Amazon momentan zwischen 15 und 35 Euro im Neuzustand. Ihr spart also mindesten 30 Euro beim Kauf.

