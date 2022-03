Die Stars der neuen Supernatural-Serie: So sieht Sam und Deans Großmutter in jung aus

Nach Supernatural kommt die Spin-off-Serie The Winchesters. Nun steht das nächste spannende Cast-Mitglied fest. Bianca Kajlich wechselt vom Vampire Diaries-Universum in die Welt der Monsterjäger:innen.

Nach dem Ende von Supernatural war schnell klar, dass der US-Sender The CW das erfolgreiche Franchise nicht so schnell aufgeben wird. Dementsprechend erwartet uns nun die Spin-off-Serie The Winchesters, die zeitlich vor den Geschehnissen der Mutterserie angesiedelt ist. Das Prequel dreht sich um die Eltern von Sam und Dean.

Seit letzter Woche wissen wir, wer die beiden spielt: Meg Donnelly schlüpft in die Rolle der 19-jährigen Mary Campbell. Drake Rodger übernimmt den Part von John Winchester. Das nächste Familienmitglied wurde auch schon gecastet. Wie der Hollywood Reporter berichtet, lernen wir in dem Prequel die Großmutter von Sam und Dean kennen.

Supernatural-Ableger: Bianca Kajlich spielt die Großmutter von Sam und Dean in The Winchesters

Bianca Kajlich schlüpft in die Rolle von Millie Winchester, die sich sehr um ihre Familie kümmert und befürchtet hat, dass sich ihr Sohn, seines Zeichens ein Vietnam-Veteran, auf den gleichen gefährlichen Weg wie sein Vater begibt. Schlussendlich muss sie sich eingestehen, dass sich John längst auf diesem Weg befindet.

© The CW Bianca Kajlich in Legacies

Woher kennt man Bianca Kajlich? Kajlich war zuletzt im Vampire Diaries-Ableger Legacies zu sehen. Darüber hinaus spielte sie in den vergangenen Jahren in Serien wie Bosch, Undateable und Rules of Engagement mit.

The Winchester wartet auch mit einem kleinen Comeback von Jensen Ackles auf, der gemeinsam mit Jared Padalecki das Original anführte. Ackles nimmt die Rolle von Dean erneut auf und fungiert als Erzähler der Pilotfolge. Zudem ist er als ausführender Produzent in das Spin-off involviert.

Podcast: Die besten Serien im März bei Amazon und Co.

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+. Wir haben die größten Serien-Highlight des Monats für euch aufgelistet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie gefällt euch das neuste Casting für das Supernatural-Prequel?