Fantasy-Rückkehr von Kult-Reihe entfesselt neue Eiszeit: Im Trailer wird ganz New York von einer Geister-Armee bedroht

Nach Ghostbusters: Legacy kehrt die Fantasy-Reihe im März mit einem weiteren Film ins Kino zurück. Schaut jetzt den neuen Trailer, der eine eisige Bedrohung für ganz New York City teast.

Seit dem ersten Film von 1984 ist die Ghostbusters-Reihe absoluter Kino-Kult. Zuletzt erschien 2021 das Reboot Ghostbusters: Legacy, in dem die Original-Stars Bill Murray, Dan Aykroyd und Co. in kleineren Rollen dabei waren. Jetzt steht die Fortsetzung Ghostbusters: Frozen Empire in den Startlöchern, die alte und neue Charaktere gegen eine eisige Bedrohung vereint. Vorher könnt ihr jetzt noch einen frischen Trailer schauen.

Schaut den neuen Ghostbusters: Frozen Empire-Trailer auf Deutsch:

Ghostbusters: Frozen Empire - Trailer (Deutsch) HD

Fantasy-Kult-Rückkehr: Darum geht es im kommenden Ghostbusters-Film

Diesmal bekommen es Grooberson (Paul Rudd) und seine Familie (Carrie Coon, Mckenna Grace & Finn Wolfhard) mit einem besonders mächtigen Gegner zu tun, der eine ganze Geister-Armee anführt und New York City mit einer dicken Eisschicht überzieht. Im Kampf gegen das Böse braucht Grooberson ein weiteres Mal die Hilfe von Peter Wenkman (Bill Murray) und dem Rest seiner Geisterjäger-Truppe.

Wann startet Ghostbusters: Frozen Empire im Kino?

Der nächste Teil der Fantasy-Reihe läuft ab dem 21. März 2024 im Kino. Den Vorgänger Ghostbusters: Legacy könnt ihr zur Einstimmung gerade zum Beispiel im Netflix-Abo streamen.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die größten Streaming-Blockbuster 2024 an. Netflix dominiert die Liste eindeutig, aber es gibt auch spannende Filme bei Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.