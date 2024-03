Fantasy-Serie von Netflix ist seit 6 Jahren in Planung: Der erste Teaser-Trailer für das Götter-Abenteuer sieht anders aus als erwartet

Netflix' Fantasy-Serie über griechische Götter kommt mit weitaus weniger Togen und Sandalen aus, als man meinen könnte. Zumindest im ersten Teaser mit Jeff Goldblum als Zeus.

Jurassic Park-Star Jeff Goldblum ist verdammt cool. Er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Jazzmusiker und hat einen entsprechend ausgefallenen Fashion-Stil. Da sollte es uns eigentlich nicht überraschen, wenn Netflix ihn für eine Version von Götter-Daddy Zeus anheuert, die nicht in wallender Toga und speckigen Sandalen in der Fantasy-Serie Kaos herumläuft. Aber hier stehen wir, im Angesicht des ersten Teaser-Trailers mit Tracksuit und Golduhr-Bling-Bling... und es haut uns trotzdem ein bisschen vom Hocker.

Bald auf Netflix: Fantasy-Fun mit griechischem Gott in der Midlife-Krise

In der schwarzhumorigen Mythologie-Dramedy von UK-Serienschöpferin Charlie Covell (The End of the F***ing World) merkt der allmächtige Zeus, wie er allmählich in die Jahre kommt und fürchtet das Ende seiner Regentschaft. Das ist gar nicht gut für seine Untertanen und die Welt, denn es macht ihn gereizt und paranoid.

Steht das Ende aller Zeiten bevor? Und was haben sechs Menschen damit zu tun, die plötzlich feststellen, dass sie in eine alte Prophezeiung und eine griechische Götter-Verschwörung verwickelt sind?

Schaut euch hier das Video zu Kaos an:

Kaos - S01 First Look Teaser (deutsche UT) HD





Weitere Mitglieder des Cast-Pantheons sind Janet McTeer als Hera, Cliff Curtis als Poseidon, David Thewlis als Hades, Killian Scott als Orpheus, Debi Mazar als Medusa und Nabhaan Rizwan als Dionysus.



Wer sollte ursprünglich zum Netflix-Serien-Zeus werden?

Obergott Zeus unterzog sich seit dem ursprünglichen Kaos-Casting einer kleinen Transformation. Eigentlich sollten nämlich der aus Paddington 2 und Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben bekannte Hugh Grant die Rolle übernehmen. Terminprobleme verhinderten ihn aber, sodass Goldblum ab August 2022 bei den Dreharbeiten Spanien vor der Kamera stand.

Wann startet die Fantasy-Sere Kaos auf Netflix?

Kaos soll im Laufe des Jahres 2024 mit sechs Episoden beim Streaming-Dienst online gehen. Ein genaues Startdatum muss das VoD-Orakel allerdings noch ausspucken.