Fantasy-Spektakel erobert Netflix-Charts: 13 Folgen lang kämpfen Vampire gegen Dracula

In den Netflix-Charts kämpft sich derzeit eine Fantasy-Serie nach vorne, die viele Vampir-Fans unterhalten wird: Die Langzähne müssen dort gegen ihren Urvater Dracula antreten.

Manche Fantasy-Fans stellen sich ein Vampirleben absolut malerisch vor: Niemals sterben, jede Nacht zum Tag machen, Prunkschlösser als Hauptwohnsitz. Nur auf Knoblauch müsste man verzichten. Dass es nicht ganz so einfach ist, zeigt die Fantasy-Serie Die Erben der Nacht auf Netflix: Dort müssen die Untoten gegen ihren einstigen Anführer in den Krieg ziehen: Dracula (Julian Bleach) will von ihnen nämlich nichts mehr wissen.

Fantasy-Serie auf Netflix: In Erben der Nacht müssen Vampir-Kinder ihresgleichen retten

Erben der Nacht spielt gegen Ende des 19. Jahrhunderts: Lange Zeit haben die mächtigen Vampirclans untereinander Krieg geführt. Aber jetzt sind sie dezimiert und werden von den Menschen gnadenlos verfolgt. Um ihre Art zu retten, beschließen die Vampirfürsten, ein neues Bündnis zu wagen und ihre Nachkommenschaft gemeinsam auf einem Schulschiff auszubilden.

Dort treffen die Vamalia aus Deutschland, die Lycana aus Irland, die Pyras aus Frankreich, die Vyrad aus England und die Dracas aus Norwegen aufeinander. Neben Misstrauen und Rivalität entsteht zwischen Nachwuchsvampiren wie Alisa (Anastasia Martin) und Leo (Ulrik William Græsli) auch eine erste Liebe.

Hormone allein werden den Fürst den Finsternis allerdings nicht aufhalten: Alisa und ihre Freunde müssen sich Dracula mit aller Macht entgegenstellen, um das Überleben ihres Vampirvolks zu sichern.

So sehen die aktuellen Serien-Charts auf Netflix aus:

Die Erben der Nacht umfasst insgesamt zwei Staffeln, bisher ist bei Netflix nur die erste mit 13 Folgen zu sehen. Wann und ob weitere Folgen beim Streamingdienst landen, ist bisher nicht bekannt.