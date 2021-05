Fast and Furious 9 wird ein Actionfest, aber hat dasselbe Problem wie Teil 8

Fast and Furious 9 soll alles toppen, was die Vin Diesel-Actionreihe bisher erreichte. Ob das gelingt, deuten die ersten Kritiken zum Film an, der mit John Cena einen neuen Bösewicht präsentiert.

Fast and Furious 9 bringt nicht nur totgeglaubte Figuren zurück, sondern soll die Action-Einlagen der Vorgänger noch toppen. Sogar ins All wird es nämlich diesmal für die Familie Toretto gehen.

Nun gibt es erste ausführliche Kritiken zur Blockbuster-Fortsetzung mit Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron und John Cena. Allem Anschein nach erwartet uns der bisher verrückteste Film der Reihe - mit einer guten Portion Familie und altbekannten Problemen.

Der "mit Abstand größte, wildeste" Fast and Furious-Film kommt auf uns zu

"[Fast and Furious 9] ist," laut Indie Wire , "der bisher mit Abstand größte, wildeste und am meisten die Schwerkraft aushebelnde Fast and Furious-Teil (eine Szene gegen Ende wird einem garantiert die Sprache verschlagen ob der grandios hirntoten Chuzpe des Ganzen)[...]." Weiter heißt es:

Und dennoch kann das Drehbuch von [Justin] Lin und Daniel Casey die Action nur zu solch übertriebenen Höhen treiben, weil es das Spektakel damit konterkariert, tiefer in Doms Charakter einzudringen, als es das Franchise jemals zuvor getan hat.

Tatsächlich kommen fast alle bisher erschienenen Kritiken zum Film überein, dass die Action in Fast and Furious 9 so ausgefallen ist wie noch nie - und trotzdem sehr viel Wert auf die familiären Konflikte von Dom Toretto (Vin Diesel) gelegt wird. Immerhin trifft er diesmal auf seinen entfremdeten Bruder Jakob (John Cena).

Fast and Furious 9 - Behind the Scenes 4 Second Shot (English)

Wie ist die Action in Fast and Furious 9 mit Vin Diesel?

Bezüglich der Action werden in vielen Kritiken aber auch Abzüge gemacht. So heißt es bei IndieWire:

Es ist nicht immer hübsch. Der erste dieser [Filme] ohne [Drehbuchautor Chris Morgan] seit 2002, ist Fast and Furious 9 ein wüstes Durcheinander voll von gewichtslosem CGI, das einige der wichtigsten Momente der Franchise-Geschichte streift und erst in seiner finalen Stunde in die Gänge kommt.

Zuschauende, die auf einen Actionfilm vom Format von Fast and Furious 5 oder einen mit der "bleifreien" Persönlichkeit von Tokyo Drift hoffen, würden demnach enttäuscht werden.

Auffallendes CGI bleibt ein Problem der Fast & Furious-Reihe

Bei Screen Daily werden die auffälligen computergenerierten Effekte ebenfalls erwähnt, wobei es hier heißt:

Auf einem oberflächlichen Level kann das aufgedrehte Spektakel in seinem Exzess überwältigend sein, selbst wenn die CG-Effekte nun so vorherrschend sind, das die Figuren wenig mehr sind als gewichtslose digitale Avatare, die durch das Bild springen. Nichtsdestotrotz arbeiten Lin, Kameramann Stephen F. Windon und die drei Schnittmeister des Films zusammen, um den Actionsequenzen ein atemloses Tempo zu verleihen.

Die mehrfach erwähnten "gewichtslosen Figuren" deuten an, dass sich das CGI-Problem der Fast and Furious-Reihe nach Teil 8 noch verschärft.

Fast & Furious 9 - Trailer (English) HD

Das Fazit zum Film lautet bei Screen Daily: "herrlich haarsträubend und auffallend melodramatisch". Und weiter:

Fast and Furious 9 speist sich aus seiner eigenen albernen Energie, bietet lachhaft bombastische Verfolgungsjagden und schamlosen Fan-Service unter dem Vorwand, dem Publikum eine unkomplizierte gute Zeit zu bieten.

Welche Rolle spielt der neue Bösewicht im Film?

Die Kritiken kommen überein: Fast and Furious 9 treibt alles höher und weiter, was die Reihe in den letzten Filmen ausgemacht hat. Dabei muss die Family diesmal ohne Dwayne Johnson als Gegenpol zu Vin Diesel auskommen.

Eine Art Casting-Ersatz ist Wrestler John Cena als Doms Bruder Jakob. Laut den Kritiken macht Dom seinen Bruder für den Tod des Vaters verantwortlich. Jahre später taucht das Brüderchen als eine Art Bond-Bösewicht wieder auf. Zusammen mit "Eurotrash"-Bösewicht Otto (Thue Ersted Rasmussen) und Charlize Therons Hackerin Cipher will er die Kontrolle über alle Computer auf dem Planeten erlangen.

Bei den Bösen schwächelt Fast and Furious 9

Während die Auseinandersetzung mit Doms Vergangenheit als Gegenpol zur Action zum Teil gelobt wird, kommt John Cena in den Kritiken selten gut weg. Was eher an der Rolle liegt als am Star.

Beim Hollywood Reporter bemängelt man, dass der Charme, den Cena in Der Sex Pakt und Dating Queen gezeigt hat, hier völlig fehlt, "damit es nicht Diesels bleiernem Schauspiel-Stil in die Quere kommt". Bei IndieWire wird er gar als "nicht überzeugender Bösewicht" abgestempelt.

Fast and Furious 9 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Was also erwartet uns in Fast and Furious 9? Ausgehend von den Kritiken wird es keine Rückkehr zur bodenständigeren Action der Vergangenheit. Stattdessen kommt da eine Mischung aus soapigem Familiendrama und komplett wahnsinnigem Spektakel auf uns zu. Klingt, mit anderen Worten, nach einem Fast and Furious-Film...

Wann kommt Fast and Furious 9 im Kino?

Nach mehreren Verschiebungen startet Fast and Furious 9 am 8. Juli 2021 in den deutschen Kinos.

Dabei bleibt es aber nicht. Denn die Action-Reihe wird nämlich mit Fast and Furious 10 und 11 zu ihrem Höhepunkt und Abschluss gebracht. Kinostarts für diese beiden Filme gibt es noch nicht. Alldieweil werkeln Dwayne "The Rock" Johnson und Jason Statham an der Fortsetzung ihres Spin-offs Hobbs & Shaw.

