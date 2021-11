Fast & Furious-Star Dwayne Johnson bringt Action-Abenteuer zu Amazon – und teast neues Blockbuster-Universum

Für einen neuen Amazon Prime-Film will Dwayne Johnson ein Weihnachtsfeuerwerk mit Franchise-Potenzial zünden. Dabei wird er von einem Hit-Garanten unterstützt.

So langsam springt auch Dwayne Johnson von einem Streamingdienst zum nächsten. Noch diesen Monat wird er in Red Notice neben Ryan Reynolds und Gal Gadot im bislang teuersten Netflix-Film aller Zeiten zu sehen sein. Eins der kommenden Projekte mit dem charismatischen Muskelprotz landet dann beim Streaming-Konkurrenten Amazon Prime.

Für Red One will Johnson so richtig für Weihnachtsstimmung sorgen – natürlich im für ihn typischen Event-Stil als Blockbuster-Abenteuer mit spektakulären Schauwerten. Unterstützt wird er dafür von einem Regisseur, der dem Star zuletzt schon ein Erfolgs-Franchise beschert hat. Vielleicht wartet hier schon das nächste große Film-Universum.

Der Jumanji-Regisseur macht Dwayne Johnson zum Muskel-Weihnachtsmann

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, wird Jake Kasdan die Regie für den Amazon-Blockbuster Red One übernehmen. Mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle inszenierte Kasdan zuletzt die beiden Teile der Jumanji-Reihe. An den Kinokassen haben die Filme weltweit über 1,7 Milliarden Dollar eingespielt.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Jumanji-Film mit Dwayne Johnson:

Jumanji - Trailer 3 (Deutsch) HD

Bereits Ende Juni kündigte The Rock das Projekt erstmals auf seinem Instagram-Account an. Auch jetzt wird die Handlung von Red One noch ziemlich geheim gehalten. Selbst der Titel kann sich nochmal ändern. Amazon beschreibt den Blockbuster laut Hollywood Reporter bisher als weltumspannende Action-Abenteuer-Komödie, die ein ganz neues Universum vorstellt, das es innerhalb des Weihnachtsferien-Genres zu erkunden gibt.



Dwayne Johnson beschreibt das Projekt selbst als abgefahrenen Spaß, für den ihr euch seinen Luke Hobbs aus der Fast & Furious-Reihe zusammen mit dem Weihnachtsfilm-Klassiker Das Wunder von Manhattan vorstellen dürft. Womöglich schlüpft der Star sogar in die Rolle von Santa Claus selbst und stürzt sich als Muskel-Weihnachtsmann in die Festtage.

Bis ihr die Weihnachtszeit mit Dwayne Johnson in dem Weihnachts-Blockbuster von Amazon genießen könnt, müsst ihr euch aber noch länger gedulden. Der Film soll 2022 gedreht werden und dann erst ein Jahr später zur Weihnachtssaison 2023 erscheinen.

