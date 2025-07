Fataler Filmfehler im Jurassic World 4-Finale: Fans streiten über eigentlich rührende Szene

Viele Fans wollen am Ende von Jurassic World 4 einen ärgerlichen Filmfehler entdeckt haben. Er verdammt den süßesten Dino des Blockbusters zu einem qualvollen Tod.

über den gerade im Internet gestritten wird.



Vorsicht, Spoiler!

Jurassic World 4-Fans: Das Finale soll süß sein, enthält aber einen dummen Denkfehler

Der fulminante Showdown von Jurassic World 4 ist von einem rührenden Happy End gekrönt: Alle wichtigen Held:innenfiguren erreichen das rettende Boot und entkommen der mörderischen Dino-Insel. Die junge Isabella (Audrina Miranda) nimmt den kleinen Aquilops mit sich, dem sie den Namen Dolores gegeben hat. Rührend, oder? Nein, sagen viele Fans. Es sei grausam und dumm.

Denn wie ein Reddit -User erklärt, hat Jurassic World 4 zu Beginn einen neuen Status Quo festgelegt: Saurier können nur noch am Äquator überleben. Sofern Isabella ihren putzigen Dino zurück in eine nördlicher gelegene Stadt nimmt, wird Dolores an den Klimabedingungen oder Krankheiten sterben.

Es gibt in der Fan-Diskussion auf Reddit aber auch Gegenargumente: So sollen die meisten Dinos etwa auf den Äquator als Lebensraum angewiesen sein, aber nicht alle. Dolores könnte mit ihrer geringen Größe deutlich besser in New York oder San Francisco überleben als ein gigantischer Titanosaurus. Also vielleicht.

Außerdem ist nicht ganz klar, zu welcher Heimat die Delgado-Familie inklusive Isabella zurückkehren wird. Laut Empire planen sie eine Segeltour von der Atlantik-Insel Barbados bis zum südafrikanischen Kapstadt, als ihr Boot von Dinosauriern zum Kentern gebracht wird. Barbados, ebenso wie der Jurassic World 4-Schauplatz, liegt in relativer Nähe zum Äquator und könnte damit Dolores' Überleben garantieren.

Es ist allerdings nicht sicher, ob Barbados auch die Heimat der Delgados ist. Teresa Delgado (Luna Blaise) will in New York City ihr Studium beginnen. Beide Orte sind mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt – ein immenser Schritt, falls sie tatsächlich von der Atlantik-Insel stammt.

Ob Dolores nun sterben muss oder nicht, kann in der Fan-Diskussion nicht zweifelsfrei geklärt werden. Vielleicht können sich die Dolores-Liebhaber:innen mit folgender Idee anfreunden: Isabella würde nie zulassen, dass ihrem Aquilops etwas zustößt. Und mit ihr im Zweifelsfall zum Äquator zurückkehren, egal, wie weit er von ihrer Heimat entfernt ist.