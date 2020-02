Fehler: Game of Thrones vergisst die stärkste Waffe gegen den Nachtkönig

Die Schlacht gegen den Nachtkönig und seine Armee in Game of Thrones Staffel 8 war ein hartes Stück Arbeit. Dabei hätte eine bestimmte Waffe leicht zum Sieg führen können.

Game of Thrones endete im Mai 2019, doch der Redebedarf über das kontroverse Finale ist nach wie vor groß. Als Schlüssel-Episode in Staffel 8 sticht Die Lange Nacht heraus, in der die Untoten-Armee des Nachtkönigs nur mit großer Mühe in Schach gehalten werden kann - letztlich gibt eine spektakuläre Einzelaktion von Arya Stark (Maisie Williams) den Ausschlag.



Doch waren die zahlreichen Verluste auf Seiten der Lebenden (darunter Jorah Mormont) wirklich nötig? Der User murderousbanana13 nennt auf Reddit eine Waffe, gegen die die Eiszombies vermutlich machtlos gewesen wären. Leider kam sie nicht zum Einsatz, obwohl die Serie bereits in Staffel 2 auf die clevere Konstruktion Bezug nahm.

Game of Thrones: Sam Tarly entdeckt die ultimative Waffe

Die Rede ist dabei von Speerspitzen aus Drachenglas. Drachenglas ist ein probates Mittel gegen die Weißen Wanderer und findet als solches im Verlauf der Serie häufig Erwähnung. In Staffel 3 bringt Sam Tarly (John Bradley) sogar eigenhändig eine der Kreaturen mit einem Dolch aus dem Material zur Strecke.

© HBO Game of Thrones: Eine Speerspitze aus Drachenglas

Idealerweise befindet sich auf Drachenstein eine ganze Menge Drachenglas - die Figuren aus Game of Thrones machen davon im Finale aber nur unzureichend Gebrauch. Zwar werden für die große Schlacht in Staffel 8 extra neue Waffen hergestellt, ausgerechnet Pfeile mit Spitzen aus Drachenglas kommen offenbar jedoch nicht zum Einsatz.

Dabei wären diese mutmaßlich äußerst effektiv gewesen, um zum Beispiel den Eisdrachen Viserion einfach abzuschießen. Auch Wiedergänger und Weiße Wanderer hätten damit aus größerer Distanz relativ mühelos erledigt werden können.

Game of Thrones lieferte in Staffel 2 den entscheidenden Hinweis

Tatsächlich haben die Serien-Macher diese Option sogar selbst ins Spiel gebracht, denn bereits in Staffel 2 bekommen wir Speerspitzen aus Drachenglas zu sehen. Eben solche werden in der Folge Der Prinz von Winterfell von Mitgliedern der Nachtwache (darunter Sam) entdeckt.

Aus Sicht der Lebenden erscheint es mithin als umso größeres Versäumnis, 6 Staffeln später keine Speere aus Drachenglas gegen die Untoten eingesetzt zu haben. Anderenfalls wäre aber Arya voraussichtlich um ihren großen Moment gebracht worden.

