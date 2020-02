Game of Thrones-Ende: Arya-Darstellerin zerstört den Traum enttäuschter Fans

Nein, es wird kein alternatives Ende von Game of Thrones geben. Dies bestätigte Arya Stark-Darstellerin Maisie Williams nun offiziell in einem Interview.

Die finale 8. Staffel von Game of Thrones war bekanntermaßen eine in Serienform gegossene Kontroverse. Erst kürzlich erschienen Aussagen von Littlefinger-Darsteller Aidan Gillen, der den Hass sogenannter Fans als "wirklich ekelhaft" bezeichnete. Noch bevor die letzte Staffel im Mai zu Ende ging, fegte ein Sturm der Entrüstung inklusive Remake-Forderungen für das letzte Kapitel über das HBO-Fernsehphänomen hinweg.

Wenn auch ihr zu den enttäuschten Game of Thrones-Anhängern zählt, macht euch keine Hoffnungen auf ein alternatives Ende. Ein solches Wunschdenken hat die aus der Serie als Arya Stark bekannte Maisie Williams nun nämlich mit klaren Worten abgeschmettert.

Game of Thrones-Finale: Ein neues Ende wird es nicht geben

Auf der Veranstaltung Sky Up Next, auf der Streaminganbieter Sky sein Programm für 2020 präsentierte, war auch Maisie Williams zugegen. Gegenüber Metro enthüllte die Schauspielerin, dass es überhaupt kein alternatives Ende von Game of Thrones gebe. Dies begründete die 22-jährige Engländerin augenzwinkernd mit zeitlicher und finanzieller Ressourcenknappheit:

Wir haben es nicht getan [ein alternatives Ende gefilmt]. Es kostet so viel Geld und der Zeitplan war viel zu eng. Wir haben all das Geld für Drachen ausgegeben. Ich glaube, Leute wünschten sich, dass wir es getan hätten. Aber...das haben wir nicht! Also das ist eure Baustelle!

Während einige womöglich auch nach diesen Aussagen weiterhin auf einen abgewandelten Game of Thrones-Schlussakt spekulieren, bringt HBO bereits seine nächste Serie aus dem Fantasy-Universum, House of the Dragon, in Stellung. Diese spielt 300 Jahre vor dem Mutterformat und nimmt sich dem Haus der Targaryens an.

Bei Sky könnt ihr aktuell die ersten sieben Staffeln von Game of Thrones streamen.

Kein alternatives Game of Thrones-Ende in Sicht: Wünscht ihr euch ein anderes Finale?