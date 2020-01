Fette Vikings-Überraschung: Die neue Folge verwirrt mit 2 Rückkehrern

Nach einer kurzen Pause ist Staffel 6 von Vikings zurück. Die neue Episode Wahltag holt gleich zwei Figuren aus der Versenkung und lässt uns damit mächtig staunen.

Achtung, Spoiler zu Vikings: In der letzten Folge von Vikings aus Staffel 6 mussten wir den tragischen Tod von Björns Sohn Hali verkraften. Diese Woche erwartet uns mit der Episode Wahltag zwar kein vergleichbarer Schlag in die Magengrube, dafür aber so manch anderweitige deftige Überraschung: Gleich zwei tote Figuren tauchen wieder auf, wobei die Serie ihren gelegentlichen Hang zum Übernatürlichen einmal mehr voll auslebt.

Vikings: Freydis feiert in Staffel 6 ein mysteriöses Comeback

Eine dieser Begegnungen ereignet sich in der Kiewer Rus, wo der neue Oberschurke Oleg Ivar seine neue Frau vorstellt. Sie trägt angeblich den Namen Katia, sieht allerdings Ivars einstiger Gattin Freydis zum Verwechseln ähnlich - einzig die Haarfarbe ist eine andere. Tatsächlich verbirgt sich hinter der mysteriösen Figur mit Alicia Agneson jene Darstellerin, die auch Freydis verkörperte.

Ivar gelingt es zunächst, seine Verblüffung vor Oleg (Danila Kozlovsky) zu verbergen. Später jedoch spricht er Katia unter vier Augen an, ohne, dass die darauf folgende kurze Konversation für ihn oder uns Licht ins Dunkel bringen würde.

Damit stellen uns die Vikings-Macher vor das nächste Rätsel: Hat die eigentlich von Ivar in Staffel 5 getötete Freydis doch überlebt, sieht Ivar (Alex Høgh Andersen) Gespenster oder ist dies der Auftakt zum einem abgründigen Psychospiel des misstrauischen Oleg mit dem Knochenlosen? Die Antwort bleibt uns erst einmal verwehrt und wir dürfen gespannt sein, ob Katia/Freydis womöglich noch eine größere Rolle im weiteren Verlauf der Staffel einnimmt.

Dass Alicia Agneson im Vikings-Finale zurückkehren würde, war übrigens schon bekannt, denn im vergangenen Frühjahr postete die Schauspielerin ein Bild vom Set. Unklar war allerdings bis zuletzt, wann und wie genau sie in die aktuelle Staffel eingebunden wird.

Vikings: Der Seher hat eine wichtige Prophezeiung für Hvitserk

Neben Freydis lässt sich in der Folge Wahltag auch der Seher wieder blicken - er erscheint dem gebeutelten Hvitserk, dessen Visionen immer konkreter werden. Thoras Geist beispielsweise befiehlt ihm in der neuen Episode, Rache an Ivar zu nehmen und diesen zu töten.

Freilich ergibt die Rückkehr des Sehers im Vikings-Universum auch insoweit Sinn, da es sich bei ihm um den wohl geheimnisvollsten Charakter der Serie handelt. Zwar wurde er ebenfalls von Ivar getötet, aber was bedeutet das schon für eine Figur, die ohnehin zwischen Diesseits und Jenseits existiert?

Die Szene zwischen Hvitserk (Marco Ilsø) und dem Seher dreht sich um Hvitserks Schicksal, das wiederum offenbar Dinge vorsieht, über die sich der verwirrte Hvitserk zum jetzigen Zeitpunkt selbst noch nicht im Klaren ist. Konkret heißt es:

Es gibt noch andere Orte. Solche, die am Ende der Welt gelegen sind, im Schlund der Meere. Über einem dunklen See, in einer Wüste, einer Stadt.

Die Worte des Sehers lassen darauf hoffen, dass Hvitserk in Staffel 6 von Vikings tatsächlich noch eine wichtige Aufgabe zuteil wird. Bislang gab er seit dem Kampf gegen Ivar um Kattegat ein eher bemitleidenswertes Bild ab, verfiel dem Alkohol und enttäuschte seinen Bruder Ubbe.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Auch ohne tragische Figurentode weiß uns Vikings demnach mit der neusten Episode bei der Stange zu halten. Neben den Rückkehrern zieht außerdem Harald unsere Aufmerksamkeit auf sich, der etwas ausgebrütet zu haben scheint. Und was ist nun eigentlich mit Floki?

Die kommende Vikings-Folge hat hoffentlich schon die eine oder andere Antwort parat. Weiter geht es hierzulande am 9. Januar 2020. Dann steht die nächste Episode bei Amazon Prime als Stream bereit.

Wie bewertet ihr die Figuren-Comebacks in der neuen Vikings-Folge?