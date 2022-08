Fortsetzung für grandiosen Sci-Fi-Horror: Nope 2 wird wahrscheinlicher, denn "wir haben noch nicht alles erzählt"

Sci-Fi-Horror-Fans feiern Jordan Peeles Nope im Kino und zerbrechen sich über allerlei Theorien den Kopf. Die könnten etwa in Nope 2 erklärt werden, teast der Macher.

Nope ist einer der spannendsten Kinofilme des Jahres. Jordan Peeles Sci-Fi-Horror über mysteriöse Phänomene um eine kalifornische Pferderanch beschäftigt viele Fans, die unter anderem die Story einer einer aus dem Film entfernten Figur ergründen wollen (via Reddit ). Der Regisseur nahm das zum Anlass, um den Zuschauer:innen Hoffnung auf Nope 2 zu machen.



Jordan Peele teast Nope 2 mit mysteriöser Figur

Die geheimnisvolle Figur namens "Nobody", die nur in einem der Trailer zu sehen ist und von Michael Busch verkörpert wird, bereitet der Community Kopfzerbrechen. Peele erklärte dazu im Gespräch mit der New York Times :

Die Story der Figur muss noch erzählen werden. Mit anderen Worten: Ich freue mich, dass die Leute aufmerksam sind. Da wird es in der Zukunft noch mehr Antworten geben. Wir haben noch nicht alles erzählt.

© Universal Michael Buschs geheimnisvolle Figur "Nobody" im Trailer zu Nope

Auf Reddit halten viele Buschs geheimnisvolle Figur für einen Pädophilen, der die Kinderstars einer im Film gezeigten TV-Sendung bedroht. Stichfeste Beweise für diese Theorie gibt es bisher allerdings keine.

Wann könnte Nope fortgesetzt werden?

Ob, wann und in welcher Form der Sci-Fi-Horror eine Fortsetzung erhält, ist zur Zeit noch völlig offen. Der Film ist an den Kinokassen auf dem Weg zum Erfolg (via The Numbers ), ein Sequel könnte sich also finanziell lohnen. Zwischen Nope und Peeles letztem Film Wir vergingen etwa 3 Jahre. Womöglich erwartet uns Nope 2 also bereits 2025. Ein Sequel in anderen Medien als dem Kinofilm ist ebenfalls denkbar.

Wollt ihr Nope 2 sehen?