Friends-Star Lisa Kudrow hasste das Live-Publikum der Kultserie: "Richtig wütend"

Sitcoms wie Friends sind für das Publikum manchmal lustiger als für die Stars. Davon kann auch Phoebe-Darstellerin Lisa Kudrow ein Klagelied singen.

Die US-Comedy Friends lief überaus erfolgreich von 1994 bis 2004 auf NBC. Als klassische Sitcom wurde sie vor Publikum gedreht, was den Prozess nicht unbedingt erleichterte.

Eine, die lieber das berüchtigte Gelächter aus der Konserve verwendet hätte, ist Lisa Kudrow, die Fans des Formats als Freundin Phoebe Buffay kennen.

Lisa Kudrow hatte keine Geduld für das Live-Publikum von Friends

Ihr Problem mit dem damaligen Live-Publikum, das für authentische Lacher in die Warner Bros. Studios eingeladen wurde, machte Kudrow jüngst in einer Folge des Podcasts Conan O'Brien Needs a Friend von und mit Conan O'Brien publik (via JoBlo ). Dem Show-Moderator verriet sie dabei:

Sie lachten zu lang. Es war überhaupt nicht so witzig. Es war keine ehrliche Reaktion und das hat mich geärgert. Ihr ruiniert einfach nur das Timing der Sendung. Es gibt ja auch noch andere Dialogzeilen. Manchmal schaute ich sie an, wenn sie zu lange gelacht hatten und meinte nur: "Kommt schon." Ich war richtig wütend.

NBC Der Cast von Friends, unten in der Mitte Lisa Kudrow als Phoebe

Nach 234 Folgen davon kann man schon mal den Nerv verlieren. Kudrow und ihre Co-Stars wurden aber auch königlich dafür entlohnt und zählen laut ScreenRant bis heute zu den bestbezahlten TV-Stars aller Zeiten. Die Schauspielerin dachte damals aber vor allem ans Fernsehpublikum:

Eine TV-Serie ist nicht für das Studiopublikum da. Es ist für die TV-Zuschauer:innen zuhause. Wäre es ein Bühnenstück, lacht so lange ihr wollt. Dann denke ich mir was aus, wie ich meine Figur beschäftige, bis es weitergeht. Aber wenn es gefilmt wird, stehe ich nur herum. [...] Man nickt dann, so nach dem Motto "Ja, das habe ich gesagt", es ist schrecklich.

Kann man Friends irgendwo streamen?

Ja, alle zehn Staffeln der Kult-Sitcom liegen bei Netflix im Streaming-Angebot vor. Inklusive der Lacher, die Lisa Kudrow so gegen den Strich gingen. Bittersüß ist beim Rewatch jedoch vor allem das Wiedersehen mit Friends-Figur Chandler, dessen Schauspieler Matthew Perry letztes Jahr tragisch verstarb.

