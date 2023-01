FSK-18-Gangster-Film erscheint im limitierten Mediabook – und erzählt unglaubliche wahre Geschichte

Kaum zu glauben, aber der Kultfilm Chopper erzählt eine wahre Gangster-Geschichte. Im März erscheint der Reißer in einem limitierten Mediabook auf Blu-ray.

Wer den späteren Hulk-Darsteller Eric Bana nur als sensiblen Bruce Banner kennt, wird vom Gangster-Film Chopper schockiert sein. Der Australier spielt darin einen rücksichtslosen Verbrecher, der für die Erleichterung einer Haftstrafe schon mal sein eigenes Ohr abschneidet.

2000 erschien die Verfilmung einer (vermutlich) wahren Geschichte und machte mehrere Beteiligte schlagartig berühmt. Heute genießt Chopper den Ruf eines Kultfilms.

Das weiß auch Capelight, die Chopper am 24. März 2023 in einer schicken 2-Disc-Mediabook-Edition veröffentlichen. Noch ist diese erhältlich.

Was bietet das neue Mediabook von Chopper?

Folgende Ausstattung bietet die neue Limited Collector's Edition von Chopper:

Blu-ray + DVD

Ton: Deutsche und englische Tonspur in DTS-HD MA 5.1

24-seitiges Booklet

Audiokommentare von Mark "Chopper" Read und Andrew Dominik

Entfallene Szenen

Weitere Specials über die Hintergründe der Entstehung

Bei Amazon * und MediaMarkt * bekommt ihr das Mediabook momentan für 27,99 Euro.

Worum geht's und warum lohnt sich der Gangster-Film?

Der Australier Mark "Chopper" Read (Eric Bana) hat einen Vorsatz: Er will eine Verbrecherlegende werden. Karriereziel: Kult-Gangster! Die Sonnenbrille im coolen Stone-Face, den Körper übersät mit Tattoos, in jeder Hand eine Knarre. Ein bulliger Soziopath, berauscht von der eigenen Gefährlichkeit, selbst wenn die mehr Fiktion als Fakt ist.

Die wilde Geschichte basiert auf dem Leben von Mark Read, der als Gangleader in Melbourne seine Unterwelt-Karriere begann und andere Kriminelle entführte. Um an sein Lösegeld zu gelangen, wandte er brutalste Mittel an. Später machte der 2013 verstorbene Read als Autor Karriere. Er gab freimütig Interviews und gestand darin auch Morde.

Schaut euch den Original-Trailer für Chopper an:

Chopper - trailer

Als Hauptdarsteller für die Verfilmung seiner Autobiografie schlug "Chopper" den Comedy-Darsteller Eric Bana vor. Der wurde durch die Verwandlung in den exzentrischen Verbrecher weltweit berühmt und bot sich für die Hauptrolle im Marvel-Film Hulk an.

Regisseur Andrew Dominik, der dieses Jahr mit Blond bei Netflix für Kontroversen sorgte, gab mit Chopper sein Regiedebüt und bewies schon damals seinen kompromisslosen Stilwillen, der für die zum Teil paranoide Atmosphäre des Films gerade richtig kommt. Das machte so viel Eindruck, dass Dominik später für das Meisterwerk Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford angeheuert wurde.

Wer knallharte Gangster-Filme und exzentrische Figuren à la Quentin Tarantino oder Guy Ritchie mag, sollte Chopper auf jeden Fall eine Chance geben.