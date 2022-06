Für den neuen Herr der Ringe-Film kehrt ein Star der Original-Trilogie zurück

Die Arbeit an einem neuen Herr der Ringe-Film läuft. Obwohl die Story etwa 200 Jahre vor den Kinofilmen spielt, wird ein Star der ersten Trilogie zurückkehren.

Fantasy-Fans können sich neben Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht auch auf einen neuen Film zu J.R.R. Tolkiens Universum freuen. Eine alte Bekannte der bisherigen Kinofilme wird in The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ihre Rückkehr feiern: Miranda Otto übernimmt erneut die Rolle der Königstochter Éowyn.

Herr der Ringe-Star Mirando Otto kehrt in War of the Rohirrim zurück

Das berichtet Deadline . Demnach wird Otto den Zuschauer als Erzählerin durch die Geschichte führen, die etwa 200 Jahre vor den Abenteuern von Bilbo und Frodo spielt. In der Anime-Adaption des neuen Herr der Ringe-Films sind noch weitere bekannte Schauspieler in Sprechrollen vertreten. Hier eine Auswahl.

© Warner Bros. Miranda Otto als Éowyn in der Herr der Ringe-Trilogie

Brian Cox (Succession) als Rohan-König Helm Hammerhand

Gaia Wise als seine Tochter Hera

Luke Pasqualino als Dunländer-Anführer Wulf, der die Rohirrim überfällt

Wann kommt der neue Herr der Ringe-Film in die Kinos?

Otto ist nicht die einzige Rückkehrerin aus den Kinofilmen. So wird mit Philippa Boyens etwa die Co-Autorin der Herr der Ringe-Trilogie als ausführende Produzentin an Bord sein. The Lord of the Rings: War of the Rohirrim soll am 11. April 2024 in die deutschen Kinos kommen.

Fantasy-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Amazon, Netflix und Disney+

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier 10 starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die aktuell zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch auf Ottos Rückkehr als Éowyn?