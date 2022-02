Herr der Ringe-Fans können aufatmen: Neuer Film ist näher an Peter Jacksons Trilogie als die Amazon-Serie

Ein neuer Herr der Ringe-Film entsteht unabhängig von Amazons Fantasy-Serie. Das Kinoprojekt hat nun einen Start und gewährt einen ersten Einblick, weshalb wir euch das Projekt näherbringen wollen.

Vor acht Monaten wurde unerwartet ein neuer Herr der Ringe-Film fürs Kino angekündigt, der tief in Rohans Vorgeschichte eintauchen soll: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Neben einem Startdatum in zwei Jahren hat das Projekt jetzt auch einen ersten vielversprechenden Einblick abgeliefert. Nachdem viele Herr der Ringe-Fans Amazons Serien-Trailer zerrissen schmiegt sich der Rohan-Ausflug deutlich näher an die Original-Trilogie. Wir stellen euch den Film genauer vor.

Was steckt hinter dem Herr der Ringe-Filme The War of the Rohirrim?

Anders als Amazons diesjährige Herr der Ringe-Serie wird der neue Mittelerde-Film nicht tausende sondern "nur" ca. 200 Jahre vor den Tolkien-Abenteuern von Bilbo und Frodo spielen. Der Fokus liegt dabei, wie der Titel schon verrät, auf dem Reitervolk Rohans: den Rohirrim. Dessen grimmiger neunter König Helm Hammerhand macht sich an den Bau der Verteidigungsanlage der Hornburg in der Schlucht Helms Klamm, als dem Reich Krieg von den Dunländern droht.

© Warner Der Herr der Ringe 2: Aragorn reitet nach Helms Klamm

Die Festung kennen wir natürlich gut aus Peter Jacksons Der Herr der Ringe: Die zwei Türme. Dort hielt Rohans König Theoden mit Aragorn, Gimli und Legolas die Stellung gegen Sarumans Belagerung und Angriff. Gandalfs Ankunft mit Elben-Verstärkung wendete die berühmte Schlacht schließlich zu einem Sieg über die Uruk-hai.



Das Besondere am neuen Herr der Ringe-Film ist, dass es sich um keinen Realspielfilm, sondern um eine animiertes Kinoabenteuer handelt: um einen Anime, der in japanisch-amerikanischer Zusammenarbeit entsteht. Regie führt Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex).

Was verrät das erste Bild zum neuen Herr der Ringe-Kinofilm?

Variety veröffentlichte zusammen mit dem Startdatum sogar schon einen ersten Einblick des Herr der Ringe-Films. Das Bild zeigt offiziellen Konzept-Kunst, ist also eine Orientierung für kommendes. Darauf sehen wir zwar nicht Helms Klamm, dafür aber einen anderen sehr bekannten Ort in Rohan: die Hauptstadt Edoras, von wo aus Rohans Könige regierten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auffällig ist, wie stark sich die Konzept-Zeichnung an Peter Jacksons Rohan-Vision orientiert. Die Bergkette im Rücken scheint genauso dem neuseeländischen Drehort entnommen zu sein wie der prägnante geformte Felsen, auf dem sich Edoras erhebt.

© Warner Edoras in Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Filmen

Sogar der Auftritt des feindlichen Olifanten samt Sattel (ganz links auf dem Variety-Bild) ist unverkennbar an die Mittelerde-Elefanten der Herr der Ringe-Kino-Trilogie angelehnt, wenn wir sie mit den Tieren der Filme vergleichen:

© Warner Olifanten in Peter Jacksons Der Herr der Ringe

Und natürlich existieren die Herr der Ringe-Ähnlichkeiten zwischen dem neuen Anime und den alten Filmen nicht nur zufällig.

Der Anime greift auf viele Talente aus Peter Jacksons Herr der Ringe-Filme zurück

Der Herr der Ringe-Film War of the Rohirrim existiert völlig unabhängig von Amazons Fantasy-Rückkehr nach Mittelerde. Aber nicht völlig abseits von der Film-Trilogie. Denn als Produktionsfirmen sind hier erneut die Trilogie-Partner New Line Cinema und Warner Bros. mit an Bord.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere bekannte Unterstützer aus dem Herr der Ringe-Filmen sind folgende:

Philippa Boyens (Co-Drehbuchautorin der Herr der Ringe-Trilogie) kehrt als ausführende Produzentin zum Anime zurück

(Co-Drehbuchautorin der Herr der Ringe-Trilogie) kehrt als ausführende Produzentin zum Anime zurück Phoebe Gittins spielte im 1. Herr der Ringe-Film ein Hobbit-Kind. Boyens Tochter ist mittlerweile aber erwachsene und schreibt mit Jeffrey Addiss, Will Matthews und Arty Papageorgiou das Drehbuch nach J.R.R. Tolkiens Vorlage



spielte im 1. Herr der Ringe-Film ein Hobbit-Kind. Boyens Tochter ist mittlerweile aber erwachsene und schreibt mit Jeffrey Addiss, Will Matthews und Arty Papageorgiou das Drehbuch nach J.R.R. Tolkiens Vorlage Richard Taylor , der für seine Herr der Ringe-Make-up-Arbeit sowie die Effekte Oscars gewann, gehört beim Rohan-Krieg erneut zum kreativen Team



, der für seine Herr der Ringe-Make-up-Arbeit sowie die Effekte Oscars gewann, gehört beim Rohan-Krieg erneut zum kreativen Team Alan Lee und John Howe prägten Tolkiens Welt als Illustratoren zahlreicher Bücher, dann als Peter Jacksons zeichnende Berater und jetzt auch als Anime-Kollaborateure

© Warner Der Herr der Ringe: Die zwei Türme - Legolas, Aragorn & Eomer

Sprecher für die neuen animierten Herr der Ringe-Rollen sind noch keine besetzt, doch das Casting dazu wird in nächster Zeit starten. Philippa Boyens erzählte euphorisch:

Es ist ein Geschenk, Mittelerde erneut besuchen zu dürfen, noch dazu mit den gleichen kreativen Visionären sowie dem talentierten Kenji Kamiyama an der Spitze. Das wird eine epische Darstellung, wie das Publikum sie nie zuvor gesehen hat.

Wann startet The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim?

Wie Variety vermeldete, soll der von Warner Bros. vertriebene Kinofilm The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim in den USA am 12. April 2024 in die Kinos kommen. Der deutsche Start findet (wie üblich bei so großen Projekten) am Donnerstag davor, also am 11. April 2024, statt.

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



Was haltet ihr von einem animierten Herr der Ringe-Film, der Rohans Geschichte aufarbeitet?