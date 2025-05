Für diese eine Szene wird Jenna Ortega immer wieder gefeiert – aber sie ist nicht aus Wednesday oder Scream

Jenna Ortega wurde von den Fans zu einer Horror-Königin gekrönt. Den Titel hat sie besonders einem Auftritt in einem Horrorfilm zu verdanken, an den man bei ihrer Karriere nicht als Erstes denkt.

Seit über 10 Jahren ist Jenna Ortega bereits als Schauspielerin tätig und ist seit ihrem Durchbruch vor allem in Horror- und Psychothrillern zu sehen. Einen ersten viralen Hit auf Social Media hatte sie dank ihrer Tanzszene in der Serie Wednesday, die bei Netflix große Erfolge feierte.

Aber auch für eine Szene in dem vergleichsweise unbekannten Horror-Film X von Ti West wird sie gefeiert, die ihr den Platz in den Herzen von Horror-Fans sicherte.

Noch vor Wednesday: Jenna Ortega ist seit X eine "Scream Queen" für Horror-Fans

Obwohl sie in Serien wie Wednesday oder auch You - Du wirst mich lieben sehr toughe Persönlichkeiten spielt, kann Jenna Ortega auch das typische Horror-Teenie mimen. Und das kann sie sogar verdammt gut. In Horror-Filmen wie den neuesten Scream-Teilen oder zuletzt der besagte X wird sie zum Ziel für die Killer. Als solches gehört für einen richtigen Slasher das angsterfüllte Schreien natürlich dazu.

Für viele Fans des Genres hat sich Ortega mit einem Schrei in X den Titel "Scream Queen" verdient. Der wird schon seit Jahrzehnten an besonders quälend schreiende Horror-Protagonistinnen vergeben, wie beispielsweise Jamie Lee Curtis schon 1978 in Halloween - Die Nacht des Grauens.

Insbesondere ein Jenna Ortega-Moment in X ist dabei geradezu ikonisch geworden. Die Szene wurde durch sämtliche Social-Media-Plattformen geteilt und zeigt, wie sehr die Fans ihre ungewöhnliche Fähigkeit schätzen.

Jenna Ortegas ikonischer Schrei in X macht mir Gänsehaut. Jedes. Einzelne. Mal.

Auch die Geschichte, dass sie an diesem Tag mit einem Hangover zum Dreh erschien, wird immer wieder geteilt.

Jenna Ortega

Und die Tatsache, dass sie dabei einen Kater hatte xD ikonisch

X kam einige Monate vor Wednesday, Staffel 1 raus und schon damals eroberte sie die Herzen zahlreicher Fans.

Jenna Ortega, die Königin. Muss ich noch mehr sagen?

Die Kombination aus Jenna Ortega und allen möglichen Spielarten des Horror-Genres scheint geradezu perfekt zu sein. Kein Wunder also, dass sich Horror-Fans aus allen Lagern darauf einigen können, sie zur Scream Queen zu krönen.

Die allermeisten Fans freuen sich derzeit bestimmt auf die 2. Staffel von Wednesday. die nach drei Jahren Wartezeit im August erscheinen soll. In dieser erwartet uns eine Rückkehr in die schaurig-skurrile Welt der Addams Family und der Nevermore Academy. Schreien werden wir Jenna dort wahrscheinlich nicht hören, schließlich gehört Wednesday Addams nicht unbedingt zu den Personen, die ihre Emotionen allzu sehr nach Außen tragen.