Für dieses peinliche Star Wars-Projekt schämt sich Harrison Ford bis heute: Er will nicht mal, dass ihr es seht

Harrison Ford kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Nur auf einen obskuren Star Wars-Titel von früher sollte man ihn besser nicht ansprechen.

Das notorische Star Wars Holiday Special von 1978 galt lange Zeit als unheiliger Trash-Gral unter Fans. Aufnahmen der feierlichen Fernsehübertragung, die Franchise-Schöpfer George Lucas am liebsten persönlich Stück für Stück zerstört hätte, wurden jahrelang als Kopien herumgereicht. Doch spätestens seit der Internet-Ära haben viel mehr Sci-Fi-Fans die bizarre Sternenkrieg-Show gesehen.

Harrison Ford findet das vermutlich weniger dufte, denn wann immer man ihn auf das Weihnachts- ... sorry... Tag des Lebens-Special anspricht, kommt die Grießgramversion des Schauspielers zum Vorschein.

So zum Beispiel in einer legendären Episode der Late Night-Show mit Conan O'Brien von 2006, in der Ford herrlich mitspielt und sich künstlich mehr über den Clip ärgert, als er es vermutlich wirklich tun würde. Doch selbst auf dem roten Teppich zum Film Star Wars 7: Das Erwachen der Macht, sagte er noch "Ich würde mich umbringen!", im Falle eines neuen Festtag-Specials zur jüngeren Trilogie.

Was ist das Star Wars Holiday Special?

Das 100-minütige Special lief im November des Jahres 1978 auf CBS – also noch vor der Veröffentlichung von Das Imperium schlägt zurück. Hauptsetting ist das Baumhaus von Chewbaccas Familie auf Kashyyyk, wo seine Frau Malla (Mickey Morton), sein Sohn Lumpy (Patty Maloney) und sein Vater Itchy (Paul Gale) darauf hoffen, das haarige Familienoberhaupt zum Tag des Lebens sehen zu können.

Die Sitcom-artige Comedy mit nicht enden wollendem, unübersetztem Wookie-Gegröhle wird hin und wieder durch Anrufe von Luke Skywalker (Mark Hamill), Segmente im TV oder sonstige Videos unterbrochen. Das Ganze wirkt dadurch eher wie Variety-Show, bei der neben Ärger mit dem Imperium ein Auftritt der Band Jefferson Starship oder eine Gesangseinlage von Golden Girls-Star Beatrice Arthur als Bardame in der Mos-Eisley-Kantine vorkommen.

CBS Harrison Ford im Special: Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte

Das Grand Finale des Specials spielt sich in einer festlichen Life-Day-Paralleldimension am Baum des Lebens ab, wo Prinzessin Leia (Carrie Fisher) den Life Day Song trällert und alle andächtig zuhören. Auch Harrison Ford, dem man schon damals ansehen konnte, wie wenig er für den sentimentalen Sci-Fi-Quatsch anwesend sein möchte.

Boba Fett: Der Ursprung des Fan-Favoriten

Der vielleicht bizarrste Fun-Fact bezüglich des Star Wars Holiday Specials ist die Tatsache, dass es den allerersten Auftritt von Kopfgeldjäger Boba Fett enthält. Er taucht in einem animierten Segment auf, in dem er Luke vor einem riesigen Monster rettet. Offenbar verfügen die Rebellen über ein Animationsstudio, mit dem sie Cartoons über die Abenteuer von Luke, Han Solo und Chewbacca produzieren...