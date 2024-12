Für Fans von Die Kaiserin auf Netflix: 12 weitere Sissi-Filme und -Serien zum Streamen

Ihr habt Die Kaiserin auf Netflix gesehen und wollt noch mehr von Elisabeth von Österreich-Ungarn aka Sissi sehen? Dann haben wir eine Liste mit Streaming-Tipps für euch.

Die Kaiserin dominierte diese Woche mit der 2. Staffel die Serien-Charts auf Netflix. Doch das englischsprachige Historiendrama mit Devrim Lingnau in der Titelrolle ist natürlich längst nicht die erste filmische Darstellung von Elisabeth von Österreich-Ungarn. Ein erster Stummfilm kam sogar schon 1921, nur wenige Jahre nach Sissis Tod im Jahr 1898, ins Kino.



Im Folgenden haben wir weitere Filme und Serien über die österreichische Monarchin für euch zusammengestellt. Das sind natürlich bei Weitem nicht alle, sondern nur jene, die man aktuell streamen kann.

Die Sissi-Trilogie (1955-1957)

Der österreichische Heimatfilmklassiker mit Weltstar Romy Schneider ist nicht nur die berühmteste Filmreihe über die Kaiserin, die bei vielen regelmäßig zum Weihnachtsprogramm zählt. Es ist auch eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Filmproduktionen aller Zeiten. Ernst Marischka führte Regie. 1973 spielte Schneider Rolle noch einmal im Film Ludwig II, der sich um ihren Gatten dreht.

Zu finden sind die drei Sissi-Filme bei Netflix und RTL+.



Elisabeth Kaiserin von Österreich (1973)

Bei Elisabeth Kaiserin von Österreich handelt es sich um einen österreichischen TV-Film mit Schauspielerin Marisa Mell in der Titelrolle. Streamen könnt ihr die 70er-Jahre-Produktion bei Amazon Prime Video.



Sisi und der Kaiserkuss (1991)

Echte Gefühle sucht ihr bei Sisi und der Kaiserkuss wohl eher vergeblich, denn bei dem Film von Christoph Böll handelt es sich um eine Heimatfilmparodie. Die französische Schauspielerin Vanessa Wagner hatte hier die Hauptrolle der Sissi inne. Der alleskino-Kanal bei Amazon hat diesen längst vergessenen Titel im Angebot.

Lissi und der wilde Kaiser (2007)

Fans deutscher Comedy kennen Michael Herbig aka Bully eher durch Der Schuh des Manitu oder heute LOL. Mit Lissi und der wilde Kaiser versucht er sich in den 2000ern an einem zumindest in der Theorie lustigen Animationsfilm über die österreichische Kaiserin und ihren Gemahlen Franz, nachdem er die historische Persönlichkeit selbst jahrelang im Rahmen seiner Sketch-Sendung Bullyparade in Drag gespielt hatte. Der Film ist in keiner Flat zu haben, dafür aber als Leih- und Kauftitel bei Amazon und Co.

Sisi – Teil 1 und 2 (2009)

Xaver Schwarzenbergers Zweiteiler Sisi mit Cristiana Capotondi in der Hauptrolle feierte vor 15 Jahren im deutschen und österreichischen TV Premiere. Teil 1 beginnt 1853 mit der Verlobung des Kaiserpaars, Teil 2 deckt ihren Werdegang und ihre Krönung zur Königin von Ungarn 1857 bis 1867. Die insgesamt 197-minütige Produktion ist bei Amazon Prime Video zu streamen.

Sisi und der Anarchist (2020)



Bei Sisi und der Anarchist handelt es sich um den einzigen Dokumentarfilm dieser Liste. In diesem geht es um ein Kapitel, das viele Heile-Welt-Sissi-Filme und -Serien bis heute gerne Auslassen: Ihre Tötung durch den italienischen Anarchisten Luigi Lucheni im Jahr 1898. Das Projekt von Anna Maria Sigmund und Franz Riess ist nur als Leih- und Kauftitel bei Amazon und Co. zu finden.



Sisi (2021-?)

Drei Staffeln liegen bisher von der Serie Sisi mit Dominique Devenport als Elisabeth von Österreich-Ungarn vor. Ein Ende der deutsch-österreichischen Produktion ist allerdings nicht in Sicht, denn eine 4. Season wurde bereits gedreht. Fans der Netflix-Serie Die Kaiserin, die ein ähnlich gestricktes Format über Girlboss-Sissi sehen wollen, sind hiermit wohl am besten bedient und finden alle bisherigen Episoden beim Streaming-Dienst RTL+.

Corsage (2022)

In Marie Kreutzers Spielfilm Corsage spielt die dafür preisgekrönte Vicky Krieps eine Kaiserin in der Sinnkrise, mit der man versucht, etablierte Sissi-Klischees zu überwinden. Mit 40 Jahren ahnt sie, ihren Status als adeliges Schönheitssymbol und stilsichere Mode-Ikone zu verlieren und macht sich von Wien nach England und Ungarn auf, um auf den Spuren ihrer Jugend zu wandeln. Wenn ihr sie dabei begleiten wollt, müsst ihr den Film als Leih- oder Kauftitel bei Amazon und Co. erwerben.

Sisi & ich (2023)

Noch ungewöhnlicher und absichtlich anachronistisch ist Sisi & Ich von Filmemacherin Frauke Finsterwalder. Susanne Wolff spielt die Kaiserin, während der deutsche Superstar Sandra Hüller sie als Irma Gräfin Sztáray auf ihren oben erwähnten Reisen durch Europa begleitet. In der Filmstarts -Kritik heißt es dazu: "Zwischen derber Komödie und furchtlos drastischem Drama gelingt Frauke Finsterwalder eine ebenso eigenwillige wie brillante Neuinterpretation des ewigen Sisi-Mythos."

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet den Film in der Flatrate von Amazon Prime Video.