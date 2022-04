Für Marvel-Fans des besten Spider-Man-Films der letzten Jahre gibt es eine schlechte Nachricht

Eigentlich sollte dieses Jahr die Fortsetzung des besten Spider-Man-Films der letzten Jahre in den Kinos starten. Nun wurde der heiß erwartete Across the Spider-Verse jedoch verschoben.

Bevor Spider-Man: No Way Home drei Spidey-Generationen im Marvel Cinematic Universe zusammenführte, tobte sich Sony mit dem herausragenden Spider-Man: A New Universe im Marvel-Multiversum aus. Der 2018 erschienene Animationsfilm soll gleich mit zwei Filmen fortgesetzt werden. Auf beide müssen wir nun aber länger warten.

Marvel-Multiversum: Sony verkündet neue Kinostarts für die Fortsetzungen zu Spider-Man: A New Universe

Ursprünglich sollte Spider-Man: Across the Spider-Verse im Oktober 2023 die Leinwand erobern, ehe Spider-Man: Across the Spider-Verse II die Trilogie im darauffolgenden Jahr vollendet hätte. Jetzt steht aber eine längere Wartezeit bevor. Nachfolgend findet ihr die neuen Startdaten für die animierten Spidey-Filme.

Spider-Man: Across the Spider-Verse startet am 2. Juni 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse II startet am 29. März 2024

Auch auf Twitter wurde die Verschiebung ebenfalls verkündet.

Nicht nur im animierten Marvel-Universum tut sich etwas. Sony verkündete im Zuge der Spider-Verse-Verschiebungen ebenfalls den Kinostart von Madame Web, dem nächsten großen Marvel-Film in Sony's Spider-Man Universe. Am 7. Juli 2023 gesellt sich Dakota Johnson als Madame Web zu Venom, Morbius und Kraven the Hunter.

